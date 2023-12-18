Blue Origin Джеффа Безоса возвращается в космос после аварии

Американская компания Blue Origin планирует запустить свою ракету Big Shepard Monday впервые после аварии, произошедшей более года назад, ознаменовав возвращение фирмы, основанной миллиардером Джеффом Безосом, в космос, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Окно запуска с площадки на западе Техаса откроется в 8:30 по местному времени (16:30 по Киеву), сообщает Blue Origin, которая планирует вести прямую трансляцию мероприятия.

В этой миссии, известной как NS-24, будет не экипаж, а скорее оборудование для научных экспериментов, более половины которого Blue Origin разработала совместно с NASA, пишет издание.

Во время аварии в сентябре 2022 года разгонная ступень ракеты упала на землю, хотя капсульная часть космического корабля благополучно спустилась на парашютах. Экипажа на борту не было.

Авария стала причиной расследования Федерального авиационного управления США (FAA), которое в сентябре 2023 года завершилось выводом, что причиной аварии стала температура двигателя ракеты, которая превысила запланированную.

FAA поручило Blue Origin внести изменения, чтобы разрешить возобновление запусков, в частности относительно конструкции некоторых деталей двигателя.

В воскресенье FAA подтвердило, что одобрило заявку Blue Origin на возобновление полетов.

Дополнение

Blue Origin использует свою ракету New Shepard для космических туристических полетов из Техаса. На сегодня в короткие полеты в космос отправился 31 человек, включая самого Безоса.

Blue Origin конкурирует на рынке космического туризма с Virgin Galactic, основанной британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.

Но Blue Origin также разрабатывает тяжелую ракету под названием New Glenn, первый полет которой запланирован в следующем году.