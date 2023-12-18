Blue Origin Джеффа Безоса возвращается в космос после аварии
Blue Origin намерен снова запустить свою ракету New Shepard после годичного перерыва из-за аварии.
Оккупанты за сутки более 80 раз обстреляли Сумскую область: есть погибшая и повреждения
За сутки российские войска совершили 81 обстрел Сумской области, в результате чего один мирный житель погиб, а также были повреждены жилые дома, многоэтажка, автомобили.
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
Украинские адвокаты не имеют специального статуса в россии, что препятствует доступу к информации и влияет на судебный процесс, как это было продемонстрировано в судебном процессе над экс-депутатом Александром Шепелевым.
Враг в последние дни активно штурмовал позиции пограничников на Бахмутском направлении, все попытки отбиты - Демченко
Украинские пограничники отбили все попытки врага штурмовать позиции пограничников на Бахмутском направлении.
Второй раз за два месяца: в так называемой "лнр" объявили о борьбе с высокими ценами
"лнр" объявила о второй попытке борьбы с высокими ценами на фоне сообщений о мародерстве российских подрядчиков в Рубежном, поскольку в регионе продолжаются тяжелые бои со значительными потерями со стороны противника.
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
Киевский метрополитен сообщает об отсутствии станций, требующих срочного внепланового ремонта в части нарушения герметизации сооружений.
Сегодняшняя возможность импорта электроэнергии с лихвой покрывает любой дефицит - Галущенко
Министр энергетики Украины Галущенко заявляет, что способность страны импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии перекрывает любой дефицит электроэнергии.
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
Новое водохранилище технической воды в Винницкой области, Украина, будет соответствовать международным стандартам и не нанесет вреда местным жителям и окружающей среде, уверяют чиновники и экологи.
Politico: сегодня ожидается окончательное принятие 12-го пакета санкций ЕС против рф
Австрия расчистила путь для 12-го пакета санкций ЕС против россии, сняв свои оговорки, что позволило начать формальный процесс утверждения. Финализация ожидается сегодня
Финляндия усиливает наблюдение за границей: пока ситуация стабильна
Финляндия усилила охрану границы, сохраняя стабильность, несмотря на то, что два человека недавно незаконно пересекли границу и попросили убежища. После закрытия пограничного пункта Ниирала не было зафиксировано ни одного несанкционированного пересечения границы.