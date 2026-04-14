Bloomberg узнал о подходе Буданова к мирным переговорам

Подход руководителя Офиса Президента и бывшего главы ГУР Кирилла Буданова к мирным переговорам считают "более эффективным, чем у предшественника", со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На международной арене, пишет издание, он получил похвалу от союзников Украины, которые считают его резким, прямолинейным и несколько саркастичным в переговорах, по словам людей, общавшихся с ним. (В интервью он отказался обсуждать отношения Украины с Европейским Союзом, заявив, что читатели "могут полностью сойти с ума").

Западные чиновники говорят, что Буданов доказал свою эффективность в переговорах с россией, поддерживая обратный канал связи с москвой и прочные контакты в Персидском заливе, где проходили переговоры до того, как война США и Израиля против Ирана привела к их приостановке.

"Возможно, еще более удивительно, что российские коллеги также уважают Буданова как героя войны", по словам нескольких чиновников, близких к кремлю.

Чиновники также говорят, что Буданов пользуется симпатией в администрации президента США Дональда Трампа, в частности посланника Белого дома Стива Уиткоффа, "а это означает, что все стороны переговоров воспринимают его серьезно". Хотя он назвал свои отношения с США "хорошими", он отказался сказать, с кем чаще всего общается в Белом доме: "Следующий вопрос".

Несколько человек, знакомых с этим вопросом, сказали, что "его подход к мирным переговорам эффективнее, чем у его предшественника".

Буданов называет себя прагматиком и говорит, что его переговоры с россиянами сосредоточены на "языке, цифрах, фактах, датах – все остальное не имеет значения".

Публично он воздерживается от пренебрежительных высказываний о враге, говоря, что они также прагматичны, профессиональны и "также очень хорошо знают, как вести переговоры".

"Все понимают реальную ситуацию, – сказал он. – У них есть точные данные – карты, цифры, расчеты, на сколько хватит ресурсов, сколько это будет стоить".

Он отказывается вдаваться в подробности, его рассуждения резки. "В худшем случае их устранят и казнят, – сказал он. – И это лишь ослабит наши позиции. Потому что те, кто придет следующим – даже если они захотят чего-то добиться – посмотрят на то, что произошло с их предшественниками, и никогда ни на что не согласятся".

