19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Bloomberg: у лидеров на встрече с Трампом разнится видение относительно прекращения огня

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

Трамп считает, что переговоры о прекращении огня могут быть решены за несколько недель. Лидер США видит возможность разрешения конфликта, несмотря на разногласия между лидерами.

Bloomberg: у лидеров на встрече с Трампом разнится видение относительно прекращения огня
x.com/johnrobertsFox

На встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме относительно мирных инициатив по войне рф против Украины различалось видение прекращения огня, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Трио лидеров - Мерц, Макрон и Стармер - используя свой собственный стиль, пытаются вернуть переговоры о прекращении огня на стол. У других, таких как Стубб и Рютте, совсем другие тактика и подход. Главное здесь то, что Трамп спешит. Он не считает эти вопросы "слишком сложными" и видит график этих встреч в пределах пары недель", - пишет Bloomberg.

BBC отмечает: "Между лидерами сохраняются разногласия относительно прекращения огня".

Далее Bloomberg сообщило о комментарии президента Франции "очень в стиле Макрона, чтобы попытаться получить приглашение: после трехсторонних переговоров с путиным должна состояться четырехсторонняя встреча, включающая Европу".

В конце, когда лидеры перешли к закрытой части встречи, перед которой вопросов не было, Трамп сказал, что они поговорят "некоторое время". Как отметило BBC, Трамп заявил, что они продолжат разговор в Восточной комнате, прежде чем вернуться в Овальный кабинет для дальнейших переговоров.

"Заключительные слова Трампа в начале встречи с европейскими лидерами были иллюстрацией его балансирования - между оптимистичным тоном относительно возможности разрешения войны в Украине и приуменьшением ожиданий относительно сегодняшнего результата", - описывает Bloomberg.

"Я не думаю, что есть какой-то слишком сложный вопрос", - сказал он, как указано, кивая на "две стороны, которые желают этого", и отмечая, что "президент путин также хочет найти ответ".

"В то же время, очевидно, что Трамп не хотел устанавливать высокую планку относительно немедленного решения, заявив, что через "неделю или две недели мы узнаем, решим ли мы это"", - пишет издание.

Трамп верит, что можно в ближайшее время достичь мирного соглашения18.08.25, 22:30

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Bloomberg News
Кир Стармер
Марк Рютте
Александр Стабб
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Европа
Украина