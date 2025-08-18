Трамп верит, что можно в ближайшее время достичь мирного соглашения

$41.340.11
48.310.13
ukenru
19:57 • 2646 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34 • 13188 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 16252 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 13391 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 24859 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 68363 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 45403 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 69109 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 45920 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 127556 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.2м/с
68%
751мм
Популярные новости
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 110489 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС18 августа, 11:22 • 45831 просмотра
Мобилизованный порезал себя в ТЦК Киева: реакция центра не заставила себя ждатьPhoto18 августа, 13:13 • 10102 просмотра
Это мощное, дальнобойное оружие: Шмыгаль о новой украинской ракете "Фламинго"18 августа, 13:32 • 5980 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа16:07 • 40487 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 68377 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 69124 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 110623 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 128871 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 127566 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
Реклама
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video17:45 • 5268 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 73210 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 65138 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 97955 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 83711 просмотра
Актуальное
Твиттер
Старлинк
Готовность 2030
Перевооружение Европы
Выборы

Трамп верит, что можно в ближайшее время достичь мирного соглашения

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности быстрого достижения мирного соглашения. Он высказал это после переговоров с Владимиром Зеленским, подчеркивая идею перемирия.

Трамп верит, что можно в ближайшее время достичь мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит, что можно достичь мирного соглашения в ближайшее время. Об этом он сказал во время выступления на встрече с европейскими лидерами после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Мы бы все хотели немедленного прекращения огня, перемирия, пока мы прорабатываем долгосрочный мир. Однако, если этого не произойдет, Зеленский и путин могут об этом поговорить... Но можно договариваться во время боевых действий. Однако, мне нравится идея перемирия, потому что убийства прекращаются сразу. Однако я верю, что можно достичь в конечном итоге мирного соглашения, и это можно сделать в ближайшее время

- сказал Трамп.

Подобный НАТО: Трамп заявил, что Украине обеспечат защиту18.08.25, 22:06 • 2418 просмотров

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина