Трамп верит, что можно в ближайшее время достичь мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит, что можно достичь мирного соглашения в ближайшее время. Об этом он сказал во время выступления на встрече с европейскими лидерами после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Мы бы все хотели немедленного прекращения огня, перемирия, пока мы прорабатываем долгосрочный мир. Однако, если этого не произойдет, Зеленский и путин могут об этом поговорить... Но можно договариваться во время боевых действий. Однако, мне нравится идея перемирия, потому что убийства прекращаются сразу. Однако я верю, что можно достичь в конечном итоге мирного соглашения, и это можно сделать в ближайшее время - сказал Трамп.

