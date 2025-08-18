Трамп вірить, що можна найближчим часом досягти мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить, що можна досягти мирної угоди найближчим часом. Про це він сказав під час виступу на зустрічі з європейськими лідерами після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Ми б всі хотіли негайного припинення вогню, перемир'я, поки ми пропрацьовуємо довгостроковий мир. Однак, якщо цього не станеться, Зеленський та путін можуть про це поговорити... Але можна домовлятися під час бойових дій. Однак, мені подобається ідея перемир'я, тому що вбивства припиняються одразу. Однак я вірю, що можна досягти зрештою мирної угоди, і це можна зробити найближчим часом - сказав Трамп.

