19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Трамп вірить, що можна найближчим часом досягти мирної угоди

Київ • УНН

 • 1308 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість швидкого досягнення мирної угоди. Він висловив це після переговорів із Володимиром Зеленським, наголошуючи на ідеї перемир'я.

Трамп вірить, що можна найближчим часом досягти мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить, що можна досягти мирної угоди найближчим часом. Про це він сказав під час виступу на зустрічі з європейськими лідерами після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Ми б всі хотіли негайного припинення вогню, перемир'я, поки ми пропрацьовуємо довгостроковий мир. Однак, якщо цього не станеться, Зеленський та путін можуть про це поговорити... Але можна домовлятися під час бойових дій. Однак, мені подобається ідея перемир'я, тому що вбивства припиняються одразу. Однак я вірю, що можна досягти зрештою мирної угоди, і це можна зробити найближчим часом

- сказав Трамп.

Анна Мурашко

