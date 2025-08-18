Bloomberg: у лідерів на зустрічі з Трампом різниться бачення щодо припинення вогню

x.com/johnrobertsFox

На зустрічі президента США Дональда Трамп з європейськими лідерами у Білому домі щодо мирних ініціатив стосовно війни рф проти України різнилося бачення щодо припинення вогню, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Тріо лідерів - Мерц, Макрон і Стармер - використовуючи свій власний стиль, намагаються повернути переговори щодо припинення вогню на стіл. У інших, таких як Стубб і Рютте, зовсім інші тактика і підхід. Головне тут те, що Трамп поспішає. Він не вважає ці питання "надто складними" і бачить графік цих зустрічей у межах пару тижнів", - пише Bloomberg.

BBC зазначає: "Між лідерами зберігаються розбіжності щодо припинення вогню".

Далі Bloomberg повідомило про коментар президента Франції "дуже у стилі Макрона, щоб спробувати отримати запрошення: після тристоронніх переговорів з путіним має відбутися чотиристороння зустріч, що включає Європу".

Наприкінці, коли лідери перейшли до закритої частини зустрічі, перед якою запитань не було, Трамп сказав, що вони поговорять "деякий час". Як зазначило BBC, Трамп заявив, що вони продовжать розмову у Східній кімнаті, перш ніж повернутися до Овального кабінету для подальших переговорів.

"Заключні слова Трампа на початку зустрічі з європейськими лідерами були ілюстрацією його балансування - між оптимістичним тоном щодо можливості вирішення війни в Україні та применшенням очікувань щодо сьогоднішнього результату", - описує Bloomberg.

"Я не думаю, що є якесь надто складне питання", - сказав він, як вказано, киваючи на "дві сторони, які бажають цього", та зазначаючи, що "президент путін також хоче знайти відповідь".

"Водночас, очевидно, що Трамп не хотів встановлювати високу планку щодо негайного вирішення, заявивши, що через "тиждень чи два тижні ми дізнаємося, чи вирішимо ми це"", - пише видання.

Трамп вірить, що можна найближчим часом досягти мирної угоди