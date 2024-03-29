Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Bloomberg: США и Великобритания отслеживают 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию
На Франковщине раздаются взрывы
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов
США сделали еще один шаг, чтобы остановить производство оружия в России
В Днепре прогремели взрывы
Против поставщика запчастей Boeing открыли дело против поставщика запчастей Boeing
Гарвард удалит переплет, сделанный из человеческой кожи, из книги 1800-х годов
Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту
В России заявили о сбитии 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
На ЗАЭС эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские взрывы - отчет
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Bloomberg: США и Великобритания отслеживают 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию
США и Великобритания расследуют более 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию через российскую биржу Garantex с помощью Tether, подозревая в содействии финансовым преступлениям и незаконных переводах.
На Франковщине раздаются взрывы
На Ивано-Франковщине слышны звуки взрывов. Взрывы были слышны во многих регионах Украины, в том числе в Ивано-Франковске, Днепре, Львове, Хмельницком, Черкассах и Киевщине во время ночной атаки с ракетными пусками со стороны противника.
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, в области воздушная тревога. Воздушные Сили предупредили о пусках вражеских ракет, в том числе "Кинжалов".
США сделали еще один шаг, чтобы остановить производство оружия в России
США попросили американские компании прекратить поставки товаров более чем 600 иностранным клиентам из-за опасений, что эти товары могут быть перенаправлены в Россию для использования в войне в Украине.
В Днепре прогремели взрывы
В Днепре прогремели взрывы, в регионе и по всей стране объявлена воздушная тревога из-за запуска ракет со стороны противника, включая "Кинжалы".
Против поставщика запчастей Boeing открыли дело против поставщика запчастей Boeing
Генеральный прокурор штата Техас расследует деятельность поставщика Boeing - компании Spirit AeroSystems Holdings Inc. - в связи с периодическими проблемами с запасными частями, поставляемыми для Boeing.
Гарвард удалит переплет, сделанный из человеческой кожи, из книги 1800-х годов
Гарвард удалит переплет из кожи человека из книги 19-го века из-за этических проблем, связанных с ее происхождением от умершего пациента, который не дал на это согласия.
Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту
DeepState сообщил, что враг продвинулся вперед в Новомихайловке Донецкой области, а также обновил карту боевых действий, уточнив район Орловки и Крынки в Херсонской области.
В России заявили о сбитии 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
Россия заявляет, что сбила 15 воздушных целей, которые приближались к Белгороду, нанеся ущерб зданиям и автомобилям.
На ЗАЭС эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские взрывы - отчет
Эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции в Украине продолжают слышать ежедневные артиллерийские взрывы и стрельбу из стрелкового оружия поблизости, что создает постоянную угрозу ядерной безопасности.