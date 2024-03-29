Bloomberg: США и Великобритания отслеживают 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию

США и Великобритания расследуют несколько криптовалютных транзакций на сумму более 20 миллиардов долларов, которые прошли через российскую виртуальную биржу, сообщает Bloomberg 28 марта, передает УНН.

Детали

Сообщается, что транзакции были осуществлены через российскую биржевую группу Garantex с использованием привязанной к доллару криптовалюты Tether. США и Великобритания санкционировали переводы через Garantex по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным переводам в Россию.

Дополнение

Западные страны начали несколько раундов санкций против России и лиц, связанных с Владимиром Путиным, с начала полномасштабного вторжения в надежде истощить источники доходов, которые, как считают, помогали финансировать войну.

Недавно ЕС принял пакет санкций, направленных еще на 106 человек и 88 организаций, причастных к агрессии России против Украины. В список вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

ЕС также ввел более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения для 27 субъектов, которые могут способствовать технологическому развитию российского военного сектора, и ввел ограничения на экспорт компонентов, используемых для разработки и производства беспилотников.

Союзники Украины также заморозили около $300 млрд российских активов еще в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.

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