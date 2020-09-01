Bloomberg: Маск обошел Цукерберга и занял третье место среди самых богатых людей мира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg, передает УНН.
По оценке Bloomberg, состояние американского предпринимателя сейчас составляет 115 млрд долларов. Он обогнал основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, у которого 111 млрд долларов.
Возглавляет список, как и ранее, председатель Amazon Джефф Безос, на втором месте — основатель Microsoft Билл Гейтс. Состояние Безоса Bloomberg оценивает в 200 млрд долларов, когда у Гейтса — 125 млрд долларов.
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Состояние 49-летнего Маска в этом году увеличились на 87,8 млрд долларов, так как акции Tesla выросли почти на 500%, отмечает агентство.
Бывшая жена самого богатого человека планеты, главы Amazon Безоса Маккензи Скотт, по версии Bloomberg, стала самой богатой женщиной в мире, опередив внучку основателя компании L’Oreal Франсуазы Бетанкур-Майерс. Она заработала 66,4 млрд долларов.
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27 августа Bloomberg сообщал, что финансовое состояние Маска с начала года выросло в 3,7 раза, превысив 100 млрд долларов. Основатель Tesla и SpaceX за этот год заработал уже более 73 млрд долларов и расположился на четвертом месте в списке самых богатых людей мира благодаря росту стоимости акций Tesla, подорожали с января почти в пять раз.