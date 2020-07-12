Колишня дружина засновника Amazon стала найбагатшою жінкою США

ukru
19 березня, 18:42 • 100090 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 139016 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 117012 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 131333 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 135691 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124747 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 170744 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125863 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125454 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124314 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 81262 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

00:24 • 39667 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 119884 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 98247 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 50353 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 110700 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 115529 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 108020 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 170706 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 129470 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 75184 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 81080 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 113433 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 130982 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 129902 перегляди
Актуальне
Колишня дружина засновника Amazon стала найбагатшою жінкою США

Колишня дружина засновника Amazon стала найбагатшою жінкою США

Київ • УНН

 • 46916 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Колишня дружина найбагатшої в світі людини, голови американської корпорації Amazon Джеффа Безоса Маккензі стала найбагатшою жінкою Сполучених Штатів. Про це повідомив в суботу журнал Forbes, передає УНН.

Маккензі Безос в результаті розлучення в липні минулого року отримала 4% акцій найбільшого в світі онлайн-ритейлера. На момент офіційного розірвання шлюбу вони коштували близько 38,3 млрд доларів. Однак, як вказує Forbes, вартість акцій Amazon різко зросла за час пандемії COVID-19.

Таким чином на цей момент стан колишньої дружини Джеффа Безоса оцінюється в 62,3 млрд доларів. За даними Forbes, вона змістила з першого місця в списку найбагатших жінок США дочку засновника великої торговельної мережі Walmart Еліс Уолтон, яка, за підрахунками видання, має у своєму розпорядженні 57,3 млрд доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск обігнав Баффета в рейтингу мільярдерів

Статки самого Джеффа Безоса становлять на цей момент 188,2 млрд доларів. Раніше на поточному тижні Forbes визнав його першою людиною, фінансовий стан якого перевищив 180 млрд доларів за весь час підведення подібної статистики.

Amazon, що продає товари і послуги через інтернет, була заснована Безос в США в 1994 році. Від продажу книг і музичних платівок корпорація поступово перейшла до торгівлі відеозаписами, відеоіграми і побутовою електронікою, а також першої в США запропонувала користувачам свого сайту послугу платного скачування фільмів з можливістю їх подальшого перегляду без підключення до інтернету.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джефф Безос і Бернар Арно втратили за одну ніч близько 10 млрд доларів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32