Ілон Маск обігнав Баффета в рейтингу мільярдерів

За даними агентства, в п'ятницю статки Маска зросли на 6,1 млрд доларів у зв'язку з ростом акцій його компанії Tesla на 11%. Тепер його статки оцінюються в 70,5 млрд доларів. За даними рейтингу, фінансовий стан Баффета, що розташувався на 10 рядку рейтингу, в п'ятницю склав 69,2 млрд доларів.

Главі Tesla також вдалося обігнати засновника корпорації Google Сергія Бріна, який посів 8 положення в рейтингу з 70,4 млрд доларів, і власника індійського холдингу Reliance Industries Мукеша Амбані, який розташувався на 9 сходинці з 70,2 млрд доларів.

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За даними агентства, в трійці лідерів перебувають глава американської корпорації Amazon Джефф Безос (189 млрд доларів), один із засновників корпорації Microsoft Білл Гейтс (116 млрд доларів) і глава Facebook Марк Цукерберг (93 млрд доларів).

Нагадаємо, за два місяці статки ТОП-25 найбагатших людей світу зросли на понад 250 млрд доларів.