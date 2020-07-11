Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, информирует УНН.
По данным агентства, в пятницу состояния Маска выросли на 6,1 млрд долларов в связи с ростом акций его компании Tesla на 11%. Теперь его состояние оценивается в 70,5 млрд долларов. По данным рейтинга, финансовое состояние Баффета, который расположился на 10 строчке рейтинга, в пятницу составило 69,2 млрд долларов.
Главе Tesla также удалось обогнать основателя корпорации Google Сергея Брина, который занял 8 положение в рейтинге с 70,4 млрд долларов, и владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани, который расположился на 9 месте с 70,2 млрд долларов.
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По данным агентства, в тройке лидеров находятся глава американской корпорации Amazon Джефф Безос (189 млрд долларов), один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс (116 млрд долларов) и глава Facebook Марк Цукерберг (93 млрд долларов).
Напомним, за два месяца состояние ТОП-25 самых богатых людей мира выросли более чем 250 млрд долларов.