Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Бывшая жена самого богатого в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи стала самой богатой женщиной Соединенных Штатов. Об этом сообщил в субботу журнал Forbes, передает УНН.
Маккензи Безос в результате развода в июле прошлого года получила 4% акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера. На момент официального расторжения брака они стоили около 38,3 млрд долларов. Однако, как указывает Forbes, стоимость акций Amazon резко возросла за время пандемии COVID-19.
Таким образом, на данный момент состояние бывшей жены Джефф Безос оценивается в 62,3 млрд долларов. По данным Forbes, она сместила с первого места в списке самых богатых женщин США дочь основателя крупной торговой сети Walmart Элис Уолтон, которая, по подсчетам издания, располагает 57,3 млрд долларов.
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Состояние самого Джеффа Безоса составляют на данный момент 188,2 млрд долларов. Ранее на текущей неделе Forbes признал его первым человеком, финансовое состояние которого превысил 180 млрд долларов за все время подведения подобной статистики.
Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безос в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их последующего просмотра без подключения к интернету.
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