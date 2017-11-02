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Меркель стала найвпливовішою жінкою року за версією Forbes

Меркель стала найвпливовішою жінкою року за версією Forbes

Київ • УНН

 • 10935 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Журнал Forbes склав рейтинг найвпливовіших жінок світу у 2017 році, який очолила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН з посиланням на Forbes.

Друге місце в рейтингу зайняла прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей, третє - дружина мільярдера Білла Гейтса Мелінда Гейтс, яка цього року відзначилась активною благодійною діяльностю.

Кардинальних змін зазнав рейтинг Хілларі Клінтон, яка втратила 65 позицій, перемістившись з другої позиції на 67-му.

До цьогорічного рейтингу потрапила також Королева Великобританії Єлизавета II (26- місце) та дочка президента США Іванка Трамп (19-те місце). Їх обійшли голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард (8-е місце) та верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Могеріні (17-е місце).

Крім того, до рейтингу найвпливовіших жінок ввійшли співачка Бейонсе, громадський діяч та ведуча Опра Уінфрі, президент Литви Даля Грібаускайте, представник США в ООН Нікі Хейлі та письменниця Джоан Роулінг.

Як повідомляв УНН, за даними Forbes засновник Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною в світі.

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