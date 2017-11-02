Меркель стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Второе место в рейтинге заняла премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, третье - жена миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, которая в этом году отметилась активной благотворительной деятельностью.

Кардинальных изменений претерпел рейтинг Хиллари Клинтон, которая потеряла 65 позиций, переместившись со второй позиции на 67-м.

В нынешний рейтинг попала также королева Великобритании Елизавета II (26-место) и дочь президента США Иванка Трамп (19-е место). Их обошли глава Международного валютного фонда Кристин Лагард (8-е место) и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини (17-е место).

Кроме того, в рейтинг самых влиятельных женщин вошли певица Бейонсе, общественный деятель и ведущая Опра Уинфри, президент Литвы Даля Грибаускайте, представитель США в ООН Ники Хейли и писательница Джоан Роулинг.

Как сообщал УНН, по данным Forbes основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире.