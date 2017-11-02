Меркель стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47098 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113767 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102395 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105218 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104367 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91203 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103782 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102033 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142208 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116310 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Меркель стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Меркель стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Киев  •  УНН

 • 10928 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Журнал Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин мира в 2017 году, который возглавила канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН со ссылкой на Forbes.

Второе место в рейтинге заняла премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, третье - жена миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, которая в этом году отметилась активной благотворительной деятельностью.

Кардинальных изменений претерпел рейтинг Хиллари Клинтон, которая потеряла 65 позиций, переместившись со второй позиции на 67-м.

В нынешний рейтинг попала также королева Великобритании Елизавета II (26-место) и дочь президента США Иванка Трамп (19-е место). Их обошли глава Международного валютного фонда Кристин Лагард (8-е место) и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини (17-е место).

Кроме того, в рейтинг самых влиятельных женщин вошли певица Бейонсе, общественный деятель и ведущая Опра Уинфри, президент Литвы Даля Грибаускайте, представитель США в ООН Ники Хейли и писательница Джоан Роулинг.

Как сообщал УНН, по данным Forbes основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире.

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