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У США дозволили Amazon доставляти товари дронами

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Найбільший в світі онлайн-рітейлер Amazon, що належить найбагатшій людині планети Джеффу Безосу, отримав статус авіаперевізника в США для реалізації проекту з доставки посилок за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

У США дозволили Amazon доставляти товари дронами

Сертифікат авіаперевізника Part 135 компанії видало американське Федеральне управління цивільної авіації (FFA). Воно було необхідне для використання дронів для доставки товарів.

В Amazon повідомили, що в рамках заявки на отримання сертифіката провели понад 500 випробувань на безпеку і ефективність використання безпілотників.

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При цьому в компанії заявили, що почнуть використовувати свій статус авіаперевізника в самий найближчий час при тестування нового способу доставки. Точний час і місце випробувань не називалося. Amazon стверджує, що у неї є випробувальні центри для дронів по всьому світу, а безпілотники вже налітали кілька тисяч годин в рамках тестів.

Про проект Amazon Prime Air, який передбачає доставку товарів за допомогою безпілотників, компанія заявила в 2013 році. Amazon запропонувала виділити для дронів окремі повітряні коридори на висоті 60-122 метра. Управління системою доставки буде здійснюватися за допомогою комп’ютерних систем.

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У 2017 році компанія запатентувала спеціальну вежу для своїх безпілотників. У компанії відзначили, що вежі-вулики будуть використовуватися не тільки для зльотів і посадок дронів, але також для обслуговування автодоставки і клієнтів.

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