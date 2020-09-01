У США дозволили Amazon доставляти товари дронами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Найбільший в світі онлайн-рітейлер Amazon, що належить найбагатшій людині планети Джеффу Безосу, отримав статус авіаперевізника в США для реалізації проекту з доставки посилок за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Сертифікат авіаперевізника Part 135 компанії видало американське Федеральне управління цивільної авіації (FFA). Воно було необхідне для використання дронів для доставки товарів.
В Amazon повідомили, що в рамках заявки на отримання сертифіката провели понад 500 випробувань на безпеку і ефективність використання безпілотників.
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При цьому в компанії заявили, що почнуть використовувати свій статус авіаперевізника в самий найближчий час при тестування нового способу доставки. Точний час і місце випробувань не називалося. Amazon стверджує, що у неї є випробувальні центри для дронів по всьому світу, а безпілотники вже налітали кілька тисяч годин в рамках тестів.
Про проект Amazon Prime Air, який передбачає доставку товарів за допомогою безпілотників, компанія заявила в 2013 році. Amazon запропонувала виділити для дронів окремі повітряні коридори на висоті 60-122 метра. Управління системою доставки буде здійснюватися за допомогою комп’ютерних систем.
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У 2017 році компанія запатентувала спеціальну вежу для своїх безпілотників. У компанії відзначили, що вежі-вулики будуть використовуватися не тільки для зльотів і посадок дронів, але також для обслуговування автодоставки і клієнтів.