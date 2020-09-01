В США разрешили Amazon доставлять товары дронами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, принадлежащая самому богатому человеку планеты Джеффу Безосу, получил статус авиаперевозчика в США для реализации проекта по доставке посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Сертификат авиаперевозчика Part 135 компании выдало американское Федеральное управление гражданской авиации (FFA). Оно было необходимо для использования беспилотников для доставки товаров.
В Amazon сообщили, что в рамках заявки на получение сертификата провели более 500 испытаний на безопасность и эффективность использования беспилотников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Львовщине дрон пограничников обнаружил дрон контрабандистов
При этом в компании заявили, что начнут использовать свой статус авиаперевозчика в самое ближайшее время при тестирование нового способа доставки. Точное время и место испытаний не называлось. Amazon утверждает, что у нее есть испытательные центры для дронов по всему миру, а беспилотники уже налетали несколько тысяч часов в рамках тестов.
Про проект Amazon Prime Air, который предусматривает доставку товаров с помощью беспилотников, компания заявила в 2013 году. Amazon предложила выделить для дронов отдельные воздушные коридоры на высоте 60-122 метров. Управление системой доставки будет осуществляться с помощью компьютерных систем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Новой Зеландии начали доставлять пиццу дронами
В 2017 году компания запатентовала специальную башню для своих беспилотников. В компании отметили, что башни-ульи будут использоваться не только для взлетов и посадок дронов, но также для обслуживания автодоставка и клиентов.