В США разрешили Amazon доставлять товары дронами

Сертификат авиаперевозчика Part 135 компании выдало американское Федеральное управление гражданской авиации (FFA). Оно было необходимо для использования беспилотников для доставки товаров.

В Amazon сообщили, что в рамках заявки на получение сертификата провели более 500 испытаний на безопасность и эффективность использования беспилотников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Львовщине дрон пограничников обнаружил дрон контрабандистов

При этом в компании заявили, что начнут использовать свой статус авиаперевозчика в самое ближайшее время при тестирование нового способа доставки. Точное время и место испытаний не называлось. Amazon утверждает, что у нее есть испытательные центры для дронов по всему миру, а беспилотники уже налетали несколько тысяч часов в рамках тестов.

Про проект Amazon Prime Air, который предусматривает доставку товаров с помощью беспилотников, компания заявила в 2013 году. Amazon предложила выделить для дронов отдельные воздушные коридоры на высоте 60-122 метров. Управление системой доставки будет осуществляться с помощью компьютерных систем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Новой Зеландии начали доставлять пиццу дронами

В 2017 году компания запатентовала специальную башню для своих беспилотников. В компании отметили, что башни-ульи будут использоваться не только для взлетов и посадок дронов, но также для обслуживания автодоставка и клиентов.