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В США разрешили Amazon доставлять товары дронами

Киев • УНН

 • 23762 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, принадлежащая самому богатому человеку планеты Джеффу Безосу, получил статус авиаперевозчика в США для реализации проекта по доставке посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

В США разрешили Amazon доставлять товары дронами

Сертификат авиаперевозчика Part 135 компании выдало американское Федеральное управление гражданской авиации (FFA). Оно было необходимо для использования беспилотников для доставки товаров.

В Amazon сообщили, что в рамках заявки на получение сертификата провели более 500 испытаний на безопасность и эффективность использования беспилотников.

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При этом в компании заявили, что начнут использовать свой статус авиаперевозчика в самое ближайшее время при тестирование нового способа доставки. Точное время и место испытаний не называлось. Amazon утверждает, что у нее есть испытательные центры для дронов по всему миру, а беспилотники уже налетали несколько тысяч часов в рамках тестов.

Про проект Amazon Prime Air, который предусматривает доставку товаров с помощью беспилотников, компания заявила в 2013 году. Amazon предложила выделить для дронов отдельные воздушные коридоры на высоте 60-122 метров. Управление системой доставки будет осуществляться с помощью компьютерных систем.

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В 2017 году компания запатентовала специальную башню для своих беспилотников. В компании отметили, что башни-ульи будут использоваться не только для взлетов и посадок дронов, но также для обслуживания автодоставка и клиентов.

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