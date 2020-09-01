Bloomberg: Маск обійшов Цукерберга та посів третє місце серед найбагатших людей світу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg, передає УНН.
За оцінкою Bloomberg, статки американського підприємця зараз становить 115 млрд доларів. Він обігнав засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга, у якого 111 млрд доларів.
Очолює список, як і раніше, голова Amazon Джефф Безос, на другому місці — засновник Microsoft Білл Гейтс. Статки Безоса Bloomberg оцінює в 200 млрд доларів, коли у Гейтса — 125 млрд доларів.
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Статки 49-річного Маска в цьому році збільшились на 87,8 млрд доларів, так як акції Tesla виросли майже на 500%, зазначає агентство.
Колишня дружина найбагатшої людини планети, глави Amazon Безоса Маккензі Скотт, за версією Bloomberg, стала найбагатшою жінкою у світі, випередивши внучку засновника компанії L’Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс. Вона заробила 66,4 млрд доларів.
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27 серпня Bloomberg повідомляв, що фінансовий стан Маска з початку року зріс в 3,7 рази, перевищивши 100 млрд доларів. Засновник Tesla і SpaceX за цей рік заробив вже понад 73 млрд доларів та розташувався на четвертому місці в списку найбагатших людей світу завдяки зростанню вартості акцій Tesla, подорожчали з січня майже в п’ять разів.