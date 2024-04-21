Блокада на границе с Польшей: в очередях находится около 1700 грузовиков

Польские фермеры разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной: "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова". Очередь на этих направлениях совокупно сохраняется около 1700 грузовых транспортных средств, которые ожидают возможности проезда в сторону Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

К счастью, когда разблокировали эти направления мы начали снова отмечать интенсивность движения, как на выезд из Польши, так и в сторону Польши, - заявил Демченко.

Детали

Он также напомнил, что эти направления ранее были разблокированы, но в течение последних двух дней польские фермеры снова возобновили свое блокирование этих направлений и два дня затрудняли проезд грузовиков на этих направлениях.

Очередь на этих направлениях совокупно сохраняется где-то 1700 грузовых транспортных средств, которые ожидают возможности проезда в сторону Украины, - сказал Демченко, комментируя ситуацию напротив пунктов пропуска "Шегини" и "Краковец".

Напомним

Польские протестующие планируют ослабить блокаду границы на пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенне", позволив грузовикам, кроме тех, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию из Украины, въезжать в Польшу с 8:00 утра 21 апреля.