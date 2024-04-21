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Блокада на границе с Польшей: в очередях находится около 1700 грузовиков
На Волыни в аварии погибли водитель и пассажир: еще один человек в больнице
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Войска рф ночью и утром обстреляли две общины на Сумщине - ОВА
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и два авиационных удара по области
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Два человека получили ранения из-за обстрелов в Донецкой области
Враг ночью обстрелял Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе
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Блокада на границе с Польшей: в очередях находится около 1700 грузовиков
Около 1700 грузовиков ждут в очередях на въезд в Украину после того, как польские фермеры разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной.
На Волыни в аварии погибли водитель и пассажир: еще один человек в больнице
Два человека погибли и один госпитализирован в результате автомобильной аварии, в которой BMW врезался в дерево в Горохове, Волынская область.
За прошедшие сутки враг обстрелял 5 населенных пунктов Луганщины
Вчера враг обстрелял 5 населенных пунктов Луганской области - Стельмаховку, Грековку, Куземеновку, Макеевку и Невское - из артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.
Войска рф ночью и утром обстреляли две общины на Сумщине - ОВА
российские войска ночью и утром обстреляли два населенных пункта в Сумской области Украины, зафиксировано 11 взрывов от артиллерийского огня.
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и два авиационных удара по области
За последние сутки россияне нанесли ракетные и авиационные удары по 7 населенным пунктам Запорожской области, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв.
Оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины
Российские военные обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, ранив одного человека и повредив инфраструктуру.
Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту, сообщают о взрывах
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Людей, находящихся на мосту и в зоне осмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Два человека получили ранения из-за обстрелов в Донецкой области
Два человека получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов Красногоровки и Очеретино 20 апреля.
Враг ночью обстрелял Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив здания, но обошлось без жертв.
Киевлян предупреждают о дожде и значительных порывах ветра до конца дня
Киевлян предупреждают о сильном дожде, сильных порывах ветра 15-20 м/с и облачной погоде с температурой 7-9°C до конца дня.