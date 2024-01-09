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Блокада на границе с Польшей: из четырех пунктов пропуска разблокирован только один

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 13:33  •  11260 просмотра

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Работает только самый маленький польско-украинский пункт пропуска "Шегини-Медика". Переговоры о разблокировании границ продолжаются.

Из четырех пунктов пропуска с Польшей разблокирован только самый маленький пункт пропуска "Шегини - Медика". По состоянию на вчера было известно, что около 1600 автомобилей стоят в очереди. Об этом заявил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин, передает УНН.

Детали

Как отметил Балин, на сегодня разблокирован самый маленький из четырех пунктов пропуска - "Шегини - Медика".

"Из четырех пунктов пропуска с Польшей разблокирован только самый маленький пункт пропуска "Шегини - Медика". Самый маленький, потому что его возможность в сутки - 250 машин пропускать в каждую сторону, всего 500 машин в сутки. Самый большой пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск", который может пропускать 600 машин, и у нас до забастовки была договоренность 680 машин в сутки в каждую сторону, к сожалению, сейчас почти заблокирован", - сказал Балин.

Он добавил, что, по состоянию на вчера, было известно, что около 550-600 машин ждали перехода на пункт пропуска "Медика - Шегини" и до 1000 машин на всех остальных пунктах пропуска.

Кроме того, Балин отметил, что последние дни идут переговоры между правительствами Украины и Польши по разблокированию границы.

Напомним

Воевода Подкарпатского воеводства Тереза Кубас-Гуль заявляла, что польские фермеры прекратили забастовку и разблокируют пункт пропуска "Медика-Шегини".

Павел Башинский

Павел Башинский

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Блокада на кордоні з Польщею: з чотирьох пунктів пропуску розблоковано лише один
Blockade on the border with Poland: only one of the four checkpoints has been unblocked
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