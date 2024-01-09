Блокада на кордоні з Польщею: з чотирьох пунктів пропуску розблоковано лише один
Київ • УНН
Працює лише найменший польсько-український пункт пропуску "Шегині-Медика". Переговори про розблокування кордонів тривають.
З чотирьох пунктів пропуску з Польщею розблокований лише найменший пункт пропуску "Шегині – Медика". Станом на вчора було відомо, що близько 1600 автомобілів стоять у черзі. Про це заявив на пресконференції віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін, передає УНН.
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Як зазначив Балін, на сьогодні розблокований найменший з чотирьох пунктів пропуску – "Шегині - Медика".
"З чотирьох пунктів пропуску з Польщею розблокований лише найменший пункт пропуску "Шегині – Медика". Найменший, бо його можливість в добу – 250 машин пропускати в кожну сторону, всього 500 машин на добу. Найбільший пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ", який може пропускати 600 машин, і у нас до страйку була домовленість 680 машин на добу в кожну сторону, на жаль, зараз майже заблокований", – сказав Балін.
Він додав, що, станом на вчора, було відомо, що близько 550-600 машин чекали переходу на пункт пропуску "Медика – Шегині" і до 1000 машин на всіх інших пунктах пропуску.
Крім того, Балін зазначив, що останні дні йдуть перемовини між урядами України та Польщі щодо розблокування кордону.
Нагадаємо
Воєвода Підкарпатського воєводства Тереза Кубас-Гуль заявляла, що польські фермери припинили страйк і розблокують пункт пропуску "Медика-Шегині".