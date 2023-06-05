Около 450 тысяч украинских детей учатся в школах ЕС

Детали

Йоханссон отметила, что еще часть украинских школьников, которые находятся сейчас в Европе, учатся онлайн.

"И это своего рода вызов, надо сказать, потому что детям нужно не только образование – им нужна школьная социализация, общение с одноклассниками, игры на школьных площадках и другие подобные вещи. Поэтому, я думаю, надолго сосредотачиваться на онлайн-обучении не стоит", - отметила Илва Йоханссон.

Также еврокомиссар добавила, что в ЕС сейчас пытаются упростить процесс сочетания посещения школы в той или иной стране и изучения определенных предметов онлайн в соответствии с украинской школьной программой. В поиске решений, которые помогут украинским детям, страны ЕС пытаются быть гибкими.

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Илва Йоханссон также сказала, что большинство украинских беженцев, находящихся в странах ЕС, стремятся вернуться домой.

"Почти все беженцы, если их спросить, скажут, что вернутся. Насколько мне известно, это характерно для всех беженцев – все они хотят вернуться домой как можно быстрее. Однако опыт доказывает, что большинство из них действительно остаются", – сказала комиссар.

Но сейчас ситуация складывается несколько иначе.

"У женщин остались мужья в Украине, и это может подтолкнуть их к возвращению домой. Да, ситуация несколько иная, потому что многие семьи разделились. Вместе с тем, я считаю, во многом их возвращение будет зависеть и от того, как будет развиваться ситуация после войны, во время восстановления Украины, ее движения в ЕС и т.д. Это также может стать тем фактором, который подтолкнет людей к возвращению. И мы поддержим тех, кто захочет вернуться", - отметила Илва Йоханссон.

В то же время, если кто-то захочет остаться, ЕС готов поддержать их в этом желании.