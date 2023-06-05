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Близько 450 тисяч українських дітей навчаються у школах ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Близько 450 тисяч українських дітей, які були вимушені покинути Україну через війну, навчаються у школах країн Євросоюзу. Про це заявила європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон в ефірі "Українського радіо", пише УНН.

Близько 450 тисяч українських дітей навчаються у школах ЄС

Деталі 

Йоганссон зазначила, що ще частина українських школярів, які перебувають зараз у Європі, навчаються онлайн.

"І це свого роду виклик, треба сказати, тому що дітям потрібна не лише освіта – їм потрібна шкільна соціалізація, спілкування з однокласниками, ігри на шкільних майданчиках та інші подібні речі. Тому, я думаю, надовго зосереджуватись на онлайн-навчанні не варто", - зазначила Ілва Йоганссон.

Також єврокомісар додала, що в ЄС зараз намагаються спростити процес поєднання відвідування школи у тій чи іншій країні та вивчення певних предметів онлайн відповідно до української шкільної програми. У пошуку рішень, які допоможуть українським дітям, країни ЄС намагаються бути гнучкими.

Додатково 

Ілва Йоганссон також сказала, що більшість українських біженців, які перебувають у країнах ЄС, прагнуть повернутися додому.

"Майже всі біженці, якщо їх запитати, скажуть, що повернуться. Наскільки мені відомо, це характерно для всіх біженців – всі вони хочуть повернутися додому якнайшвидше. Однак досвід доводить, що більшість із них дійсно залишаються", – сказала комісар.

Але зараз ситуація складається дещо інакше.

"У жінок залишилися чоловіки в Україні, і це може підштовхнути їх до повернення додому. Так, ситуація дещо інша, тому що багато сімей розділилися. Разом з тим, я вважаю, багато в чому їхнє повернення залежатиме і від того, як розвиватиметься ситуація після війни, під час відновлення України, її руху в ЄС тощо Це також може стати тим фактором, який підштовхне людей до повернення. І ми підтримаємо тих, хто захоче повернутися", - наголосила Ілва Йоганссон.

Водночас, якщо хтось захоче залишитися, ЄС готовий підтримати їх у цьому бажанні.

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