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Блинкен заявил, что США эвакуирует 300 американцев из Афганистана

Блинкен заявил, что США эвакуирует 300 американцев из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 13992 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Соединенные Штаты должны эвакуировать около 300 американских граждан, которые остаются в Афганистане. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет УНН со ссылкой на АР.

Цитата

“У нас есть возможность эвакуировать 300 американцев. Мы очень активно работаем, чтобы помочь им добраться до аэропорта, сесть в самолет и вылететь из Афганистана ”, - сказал Блинкен.

Советник по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан сказал, что США пока не планируют постоянно находиться в посольстве после окончательного вывода американских войск. Но он пообещал, что США “обеспечат безопасный проезд для любого американского гражданина, любого законного постоянного жителя”, а также для “тех афганцев, которые помогли США”.

Блинкен добавил, что США активно планировали необходимые действия для поддержки работы аэропорта Кабула после 31 августа.

Дополнение

США начали вывод военных из аэропорта Кабула. Американские силы вывозят авиатранспортом из столицы Афганистана последних эвакуированных на фоне предупреждений о “конкретную реальную угрозу” в аэропорту Кабула

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил , что Соединенные Штаты не будут иметь дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, заявив, что администрация продолжит дипломатическую взаимодействие в регионе, но открытие посольства в Кабуле будет зависеть от действий талибов и поведения “в ближайшие недели и месяцы” .

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боявошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

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