Евакуація з аеропорту Кабула на фінальному етапі на тлі попереджень США про загрозу нових атак

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Американські сили перебувають на фінальному етапі виходу з Афганістану, а саме з аеропорту Кабула, що завершує два десятиліття перебування сил в Афганістані, і до виведення військ з аеропорту ще мають вилетіти трохи більше ніж 1000 цивільних осіб, повідомив Reuters у неділю представник західних служб безпеки.

Чиновник сказав, що дата і час закінчення операції ще не визначені. “Ми хочемо, щоб всі іноземні цивільні особи і ті, хто перебуває в небезпеці, були евакуйовані сьогодні. Сили почнуть вилітати, коли цей процес буде завершений”, - сказав чиновник, що перебуває в аеропорту Кабула.

Сполучені Штати тим часом у неділю попередили про “конкретну реальну загрозу” біля аеропорту Кабула. Посольство США в Кабулі попередило про можливість нападу в низці районів кабульського аеропорту, включаючи вхідні ворота, як сказав президент США Джо Байден у Вашингтоні, американській військові повідомили йому, що ще один “напад досить імовірний у наступні 24-36 годин”.

Водночас "Талібан" заявив, що готовий взяти під контроль аеропорт Кабула. “Ми чекаємо остаточного схвалення з боку американців, щоб забезпечити повний контроль над аеропортом Кабула, оскільки обидві сторони прагнуть до швидкої передачі (управління - ред.)”, — сказав представник "Талібану" на умовах анонімності, якого цитує Al Jazeera.

За його словами, інженери і техніки талібів були готові взяти ситуацію під контроль.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. Визначено і крайній термін для цього — до 31 серпня.