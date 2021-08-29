Блінкен заявив, що США евакуює 300 американців з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сполучені Штати мають евакуювати близько 300 американських громадян, які залишаються в Афганістані. Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, пише УНН з посиланням на АР.
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“У нас є можливість евакуювати 300 американців. Ми дуже активно працюємо, щоб допомогти їм дістатися до аеропорту, сісти в літак і вилетіти з Афганістану”, — сказав Блінкен.
Радник з національної безпеки Джо Байдена Джейк Салліван сказав, що США наразі не планують постійно перебувати в посольстві після остаточного виведення американських військ. Але він пообіцяв, що США “забезпечать безпечний проїзд для будь-якого американського громадянина, будь-якого законного постійного жителя”, а також для “тих афганців, які допомогли США”.
Блінкен додав, що США активно планували необхідні дії для підтримки роботи аеропорту Кабула після 31 серпня.
Доповнення
США почали виведення військових з аеропорту Кабула. Американські сили вивозять авіатранспортом зі столиці Афганістану останніх евакуйованих на тлі попереджень про “конкретну реальну загрозу” в аеропорту Кабула
Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати не будуть мати дипломатичної присутності в Афганістані після 31 серпня, заявивши, що адміністрація продовжить дипломатичну взаємодію в регіоні, але що відкриття посольства в Кабулі буде залежати від дій талібів і поведінки “в найближчі тижні і місяці”.
Встановлення влади “Талібану”
Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.