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Блинкен заявил о возможном прогрессе в вопросе особого статуса Донбасса

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украина может быть готова двигаться вперед в вопросе о предоставлении особого статуса Донбассу, если будет согласована необходимая последовательность реализации Минских соглашений. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“В Минских соглашениях речь идет об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед”, — сказал Блинкен.

Детали

По его словам, общая картина относительно договоренностей сводится к тому, что все стороны должны продвигаться по большинству своих обязательств, чего не видно со стороны РФ.

“Если Россия серьезно относится к выполнению минских соглашений, я думаю, что она найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия”, — отметил Блинкен.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что оккупированные Россией территории не получат особого статуса, как этого хотел бы Кремль.

Дополнение

26 января в Париже состоялись переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), они длились около восьми часов.

Во время этой встречи политсоветники “нормандской четверки” согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

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