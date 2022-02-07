Блінкен заявив про можливий прогрес у питанні особливого статусу Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Україна може бути готова рухатися вперед в питанні про надання особливого статусу Донбасу, якщо буде узгоджена необхідна послідовність реалізації мінських угод. Таку думку висловив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу, передає УНН.
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“У мінських угодах йдеться про особливий статус Донбасу, й я вважаю, що при відповідній послідовності українці будуть готові рухатися вперед”, — сказав Блінкен.
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За його словами, загальна картина щодо домовленостей зводиться до того, що всі сторони мають просуватися по більшості своїх зобов’язань, чого не видно з боку РФ.
“Якщо Росія серйозно ставиться до виконання мінських угод, я думаю, що вона знайде сильного партнера в Україні, Франції та Німеччині, які допоможуть їй очолити ці зусилля”, — зазначив Блінкен.
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що окуповані Росією території не отримають особливого статусу, як цього хотів би Кремль.
Доповнення
26 січня у Парижі відбулися переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), вони тривали близько вісім годин.
Під час цієї зустрічі політрадники “нормандської четвірки” погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.