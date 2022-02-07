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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Блінкен заявив про можливий прогрес у питанні особливого статусу Донбасу

Блінкен заявив про можливий прогрес у питанні особливого статусу Донбасу

Київ • УНН

 • 25287 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Україна може бути готова рухатися вперед в питанні про надання особливого статусу Донбасу, якщо буде узгоджена необхідна послідовність реалізації мінських угод. Таку думку висловив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

“У мінських угодах йдеться про особливий статус Донбасу, й я вважаю, що при відповідній послідовності українці будуть готові рухатися вперед”, — сказав Блінкен.

Деталі

За його словами, загальна картина щодо домовленостей зводиться до того, що всі сторони мають просуватися по більшості своїх зобов’язань, чого не видно з боку РФ.

“Якщо Росія серйозно ставиться до виконання мінських угод, я думаю, що вона знайде сильного партнера в Україні, Франції та Німеччині, які допоможуть їй очолити ці зусилля”, — зазначив Блінкен.

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що окуповані Росією території не отримають особливого статусу, як цього хотів би Кремль.

Доповнення

26 січня у Парижі відбулися переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), вони тривали близько вісім годин.

Під час цієї зустрічі політрадники “нормандської четвірки” погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.

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