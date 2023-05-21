Блинкен призвал к освобождению всех политзаключенных в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter призвал беларусь освободить всех политзаключенных, пишет УНН.
Детали
Так, правозащитный центр "Вясна" объявил 21 мая Днем солидарности с политзаключенными беларуси. Именно в этот день два года назад в шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурак.
"Накануне Дня солидарности с политическими заключенными в беларуси мы осуждаем задержание более 1500 заключенных режима лукашенко.
Мы призываем к их немедленному, безусловному освобождению и поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому будущему", - написал Блинкен.
Напомним
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал продолжить работу над освобождением политзаключенных в оккупированном россией Крыму, которых насчитывается около 200 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима?
Накануне Дня солидарности с политзаключенными в Беларуси мы осуждаем задержание более 1500 заключенных, удерживаемых режимом Лукашенко. Мы призываем к их немедленному, безусловному освобождению и поддерживаем стремление белорусского народа’к демократическому будущему.
— Секретарь Энтони Блинкен (@SecBlinken) 20 мая 2023 года