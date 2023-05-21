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Блинкен призвал к освобождению всех политзаключенных в беларуси

Киев • УНН

 • 686141 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter призвал беларусь освободить всех политзаключенных, пишет УНН.

Детали

Так, правозащитный центр "Вясна" объявил 21 мая Днем солидарности с политзаключенными беларуси. Именно в этот день два года назад в шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурак.

"Накануне Дня солидарности с политическими заключенными в беларуси мы осуждаем задержание более 1500 заключенных режима лукашенко.

Мы призываем к их немедленному, безусловному освобождению и поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому будущему", - написал Блинкен.

Напомним

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал продолжить работу над освобождением политзаключенных в оккупированном россией Крыму, которых насчитывается около 200 человек.

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Накануне Дня солидарности с политзаключенными в Беларуси мы осуждаем задержание более 1500 заключенных, удерживаемых режимом Лукашенко. Мы призываем к их немедленному, безусловному освобождению и поддерживаем стремление белорусского народа’к демократическому будущему.

— Секретарь Энтони Блинкен (@SecBlinken) 20 мая 2023 года

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