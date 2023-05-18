В окупованому Криму налічується близько 200 політв’язнів - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав продовжити роботу над звільненням політв’язнів в окупованому росією Криму, яких налічується близько 200 осіб, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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За словами Чубарова, те, що зробила радянська влада з кримськотатарським народом 79 років тому, свідчить, що непокаране зло завжди повертається з іще жахливішими злочинами. Тому, за його словами, такою важливою є робота нашої держави зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
«Завершення російсько-української війни – це не лише відновлення територіальної цілісності нашої держави, а й закладення такого механізму, щоб не було повторення того, що ми зараз переживаємо», – сказав Рефат Чубаров.
Крім того, голова Меджлісу кримськотатарського народу також відзначив важливість продовження роботи над звільненням політв’язнів в окупованому Росією Криму, яких налічується близько 200 осіб.
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Україна робить все для перемоги та повернення Криму запевнив Президент України Володимир Зеленський представників Меджлісу кримськотатарського народу під час зустрічі вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.