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В окупованому Криму налічується близько 200 політв’язнів - Чубаров

В окупованому Криму налічується близько 200 політв’язнів - Чубаров

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав продовжити роботу над звільненням політв’язнів в окупованому росією Криму, яких налічується близько 200 осіб, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

За словами Чубарова, те, що зробила радянська влада з кримськотатарським народом 79 років тому, свідчить, що непокаране зло завжди повертається з іще жахливішими злочинами. Тому, за його словами, такою важливою є робота нашої держави зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

«Завершення російсько-української війни – це не лише відновлення територіальної цілісності нашої держави, а й закладення такого механізму, щоб не було повторення того, що ми зараз переживаємо», – сказав Рефат Чубаров.

Крім того, голова Меджлісу кримськотатарського народу також відзначив важливість продовження роботи над звільненням політв’язнів в окупованому Росією Криму, яких налічується близько 200 осіб.

Раніше

Україна робить все для перемоги та повернення Криму запевнив Президент України Володимир Зеленський представників Меджлісу кримськотатарського народу під час зустрічі вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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