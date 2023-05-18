В оккупированном Крыму насчитывается около 200 политзаключенных - Чубаров

Детали

По словам Чубарова, то, что сделала советская власть с крымскотатарским народом 79 лет назад, свидетельствует, что ненаказанное зло всегда возвращается с еще более ужасными преступлениями. Поэтому, по его словам, так важна работа нашего государства по созданию специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины.

«Завершение российско-украинской войны – это не только восстановление территориальной целостности нашего государства, но и закладка такого механизма, чтобы не было повторения того, что мы сейчас переживаем», – сказал Рефат Чубаров.

Кроме того, председатель Меджлиса крымскотатарского народа также отметил важность продолжения работы над освобождением политзаключенных в оккупированном россией Крыму, которых насчитывается около 200 человек.

Ранее

Украина делает все для победы и возвращения Крыма заверил Президент Украины Владимир Зеленский представителей Меджлиса крымскотатарского народа во время встречи чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.