В оккупированном Крыму насчитывается около 200 политзаключенных - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал продолжить работу над освобождением политзаключенных в оккупированном россией Крыму, которых насчитывается около 200 человек, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
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По словам Чубарова, то, что сделала советская власть с крымскотатарским народом 79 лет назад, свидетельствует, что ненаказанное зло всегда возвращается с еще более ужасными преступлениями. Поэтому, по его словам, так важна работа нашего государства по созданию специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины.
«Завершение российско-украинской войны – это не только восстановление территориальной целостности нашего государства, но и закладка такого механизма, чтобы не было повторения того, что мы сейчас переживаем», – сказал Рефат Чубаров.
Кроме того, председатель Меджлиса крымскотатарского народа также отметил важность продолжения работы над освобождением политзаключенных в оккупированном россией Крыму, которых насчитывается около 200 человек.
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Украина делает все для победы и возвращения Крыма заверил Президент Украины Владимир Зеленский представителей Меджлиса крымскотатарского народа во время встречи чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.