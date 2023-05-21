День пам’яті жертв політичних репресій: скільки українців стали жертвами злочинного комуністичного режиму?

ukru
Ексклюзив
05:38 • 3852 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 276951 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 374282 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 307745 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 342443 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306661 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222910 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206959 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165543 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539575 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.1 м/с
91 %
745 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 12889 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 10938 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 22387 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 19441 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 17991 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 396825 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539571 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 572361 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569281 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 468989 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206622 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 374263 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176418 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167226 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 138048 перегляди
Актуальне
День пам’яті жертв політичних репресій: скільки українців стали жертвами злочинного комуністичного режиму?

День пам’яті жертв політичних репресій: скільки українців стали жертвами злочинного комуністичного режиму?

Київ • УНН

 • 897477 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Традиційно у третю неділю останнього місяця весни в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій з боку радянської влади, пише УНН.

Деталі

Від 20-х і до середини 80-х років минулого століття радянська влада жорстоко розправлялася з тими, хто виступав проти комуністичної ідеології, критикував, та не підтримував радянську владу.

Людей арештовували, катували у застінках каральних органів, розстрілювали без суду та слідства, відправляли до концтаборів та на заслання, поміщали до психіатричних лікарень.

Скільки українців стали жертвами комуністичного режиму?

До цього часу українські науковці не можуть точно підрахувати точну кількість жертв комуністичного режиму. Найбільша їх кількість припала на період "великого терору" кінця 30-х років.

За різними підрахунками тоді були розстріляні або закатовані до смерті у підвалах НКВС щонайменше 150 тисяч мешканців України.

У 1937 році в срср з’явився наказ який встановлював ліміти на покарання для "антирадянських елементів". Вироки за І-ю категорією означали "розстріл", за ІІ-ю категорією – ув’язнення в таборах. Якщо первинний ліміт для УРСР за І категорією становив 26150 осіб, то у січні 1938 року він був збільшений до 83122 осіб.

З кінця 20-х і до початку 50-х років з України виселено 2 млн 880 тис. так званих розкуркулених селян і членів їхніх сімей. За різними даними, у період радянської влади у рамках політичних репресій було заарештовано більше 1 мільйону осіб, з яких понад 50% - це етнічні українці.

На думку деяких дослідників, якщо врахувати Голодомори, депортацію кримських татар, то кількість жертв політичних репресій в Україні, починаючи з 1918 року, може сягнути 10 мільйонів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закон щодо реабілітації жертв комуністичного режиму набув чинності

Биківнянській ліс – символ трагедії Українського народу

Биківнянській ліс під Києвом – найбільше в Україні місце масового поховання жертв "великого терору" 1938-41 років. За різними оцінками, тут знайшли свій спочинок від 15 до 100 тисяч людей. Вони були або розстріляні, або закатовані до смерті.

Перші рештки жертв комуністичного режиму тут почали знаходити у 1941 році, коли німці увійшли до Києва. Після того як радянська влада повернулася, похованих у Биківнянському лісі оголосили жертвами фашизму. Однак, комісія 1989 року чітко підтвердила, що це жертви сталінських репресій.

На даний момент встановлено особи більше 15 тисяч людей з Биківнянського поховання.

Нині у Биківнянському лісі розташований меморіальний комплекс, біля якого щороку проводяться траурні заходи з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Довідково

З 2000 року пам’ять жертв політичних репресій в Україні вшановували разом із пам’яттю жертв голодоморів, у четверту суботу листопада.

З 2007 року відзначення цих двох трагічних дат було розведене у часі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.44
Bitcoin
$81,848.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,145.09
Ethereum
$1,805.17