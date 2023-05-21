День пам’яті жертв політичних репресій: скільки українців стали жертвами злочинного комуністичного режиму?

Деталі

Від 20-х і до середини 80-х років минулого століття радянська влада жорстоко розправлялася з тими, хто виступав проти комуністичної ідеології, критикував, та не підтримував радянську владу.

Людей арештовували, катували у застінках каральних органів, розстрілювали без суду та слідства, відправляли до концтаборів та на заслання, поміщали до психіатричних лікарень.

Скільки українців стали жертвами комуністичного режиму?

До цього часу українські науковці не можуть точно підрахувати точну кількість жертв комуністичного режиму. Найбільша їх кількість припала на період "великого терору" кінця 30-х років.

За різними підрахунками тоді були розстріляні або закатовані до смерті у підвалах НКВС щонайменше 150 тисяч мешканців України.

У 1937 році в срср з’явився наказ який встановлював ліміти на покарання для "антирадянських елементів". Вироки за І-ю категорією означали "розстріл", за ІІ-ю категорією – ув’язнення в таборах. Якщо первинний ліміт для УРСР за І категорією становив 26150 осіб, то у січні 1938 року він був збільшений до 83122 осіб.

З кінця 20-х і до початку 50-х років з України виселено 2 млн 880 тис. так званих розкуркулених селян і членів їхніх сімей. За різними даними, у період радянської влади у рамках політичних репресій було заарештовано більше 1 мільйону осіб, з яких понад 50% - це етнічні українці.

На думку деяких дослідників, якщо врахувати Голодомори, депортацію кримських татар, то кількість жертв політичних репресій в Україні, починаючи з 1918 року, може сягнути 10 мільйонів.

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Биківнянській ліс – символ трагедії Українського народу

Биківнянській ліс під Києвом – найбільше в Україні місце масового поховання жертв "великого терору" 1938-41 років. За різними оцінками, тут знайшли свій спочинок від 15 до 100 тисяч людей. Вони були або розстріляні, або закатовані до смерті.

Перші рештки жертв комуністичного режиму тут почали знаходити у 1941 році, коли німці увійшли до Києва. Після того як радянська влада повернулася, похованих у Биківнянському лісі оголосили жертвами фашизму. Однак, комісія 1989 року чітко підтвердила, що це жертви сталінських репресій.

На даний момент встановлено особи більше 15 тисяч людей з Биківнянського поховання.

Нині у Биківнянському лісі розташований меморіальний комплекс, біля якого щороку проводяться траурні заходи з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Довідково

З 2000 року пам’ять жертв політичних репресій в Україні вшановували разом із пам’яттю жертв голодоморів, у четверту суботу листопада.

З 2007 року відзначення цих двох трагічних дат було розведене у часі.