День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима?

Детали

От 20-х и до середины 80-х годов прошлого века советская власть жестоко расправлялась с теми, кто выступал против коммунистической идеологии, критиковал, и не поддерживал советскую власть.

Людей арестовывали, пытали в застенках карательных органов, расстреливали без суда и следствия, отправляли в концлагеря и в ссылку, помещали в психиатрические больницы.

Сколько украинцев стали жертвами коммунистического режима?

До сих пор украинские ученые не могут точно подсчитать точное количество жертв коммунистического режима. Наибольшее их количество пришлось на период "большого террора" конца 30-х годов.

По разным подсчетам тогда были расстреляны или замучены до смерти в подвалах НКВД по меньшей мере 150 тысяч жителей Украины.

В 1937 году в ссср появился приказ который устанавливал лимиты на наказание для "антисоветских элементов". Приговоры по I-й категории означали "расстрел", по II-й категории – заключение в лагерях. Если первичный лимит для УССР по І категории составлял 26150 человек, то в январе 1938 года он был увеличен до 83122 человек.

С конца 20-х и до начала 50-х годов из Украины выселено 2 млн 880 тыс. так называемых раскулаченных крестьян и членов их семей. По разным данным, в период советской власти в рамках политических репрессий было арестовано более 1 миллиона человек, из которых более 50% - это этнические украинцы.

По мнению некоторых исследователей, если учесть Голодоморы, депортацию крымских татар, то количество жертв политических репрессий в Украине, начиная с 1918 года, может достичь 10 миллионов.

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Быковнянский лес – символ трагедии Украинского народа

Быковнянский лес под Киевом – крупнейшее в Украине место массового захоронения жертв "большого террора" 1938-41 годов. По разным оценкам, здесь нашли свой покой от 15 до 100 тысяч человек. Они были либо расстреляны, либо замучены до смерти.

Первые останки жертв коммунистического режима здесь начали находить в 1941 году, когда немцы вошли в Киев. После того как советская власть вернулась, похороненных в Быковнянском лесу объявили жертвами фашизма. Однако, комиссия 1989 года четко подтвердила, что это жертвы сталинских репрессий.

На данный момент установлены личности более 15 тысяч человек из Быковнянского захоронения.

Сейчас в Быковнянском лесу расположен мемориальный комплекс, возле которого ежегодно проводятся траурные мероприятия по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

Справочно

С 2000 года память жертв политических репрессий в Украине чествовали вместе с памятью жертв голодоморов, в четвертую субботу ноября.

С 2007 года празднование этих двух трагических дат было разведено во времени.