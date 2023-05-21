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Блінкен закликав до звільнення всіх політв'язнів у білорусі

Блінкен закликав до звільнення всіх політв'язнів у білорусі

Київ • УНН

 • 686147 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен в своєму Twitter закликав білорусь звільнити всіх політв'язнів, пише УНН.

Деталі

Так, правозахисний центр "Вясна" оголосив 21 травня Днем солідарності з політв'язнями білорусі. Саме цього дня два роки тому у шклівській колонії помер політв’язень Вітольд Ашурак.

"Напередодні Дня солідарності з політичними в’язнями в білорусі ми засуджуємо затримання понад 1500 в’язнів режиму лукашенка.

Ми закликаємо до їх негайного, безумовного звільнення та підтримуємо прагнення білоруського народу до демократичного майбутнього", - написав Блінкен.

Нагадаємо

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав продовжити роботу над звільненням політв’язнів в окупованому росією Криму, яких налічується близько 200 осіб.

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On the eve of the Day of Solidarity with Political Prisoners in Belarus, we condemn the detention of over 1,500 prisoners held by the Lukashenka regime. We call for their immediate, unconditional release and support the Belarusian people’s pursuit of a democratic future.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 20, 2023

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