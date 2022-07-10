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Блинкен считает блокаду россией украинского зерна фактором беспорядков в Шри-Ланке

Блинкен считает блокаду россией украинского зерна фактором беспорядков в Шри-Ланке

Киев • УНН

 • 168156 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что ограничение россией экспорта украинского зерна могло способствовать беспорядкам в Шри-Ланке, и выразил опасение, что это может спровоцировать другие кризисы, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

"Мы видим, как последствия российской агрессии проявляются повсюду. Она могла способствовать ситуации в Шри-Ланке; мы обеспокоены последствиями во всем мире", - сказал Блинкен журналистам в Бангкоке.

Детали

Повторяя требование, которое он неоднократно выдвигал, Блинкен призвал россию выпустить из портов Украины примерно 20 миллионов тонн зерна.

"То, что мы видим во всем мире, - это растущее ухудшение продовольственной безопасности, которая значительно усугубилась в результате российской агрессии против Украины", - заявил Госсекретарь.

Он сказал, что это также повлияло на Таиланд, где цены на удобрения "взлетели до небес" из-за блокады.

"Это очень важно, особенно для такой динамично развивающейся сельскохозяйственной страны, как Таиланд, потому что отсутствие удобрений, как мы знаем, означает, что в следующем году урожайность снизится, а цены потенциально вырастут", - сказал Блинкен.

Ранее

По данным СМИ, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на следующей неделе уйдет в отставку. Такое решение было принято на фоне массовых протестов.

Напомним

Шри-Ланка накопила внешний долг объемом 51 миллиард долларов и приостановила выплату почти 7 миллиардов долларов долга. Экономический кризис почти опустошил валютные резервы страны.

Также ощущается топливный кризис, на фоне которого Шри-Ланка даже направляла двух министров в россию для переговоров о дешевом топливе.

Из-за наихудшего экономического кризиса за семь десятилетий в стране разразились протесты. Полиция в столице Шри-Ланки Коломбо ввела комендантский час после применения слезоточивого газа и водомета против студентов-протестировщиков 8 июля перед запланированным митингом на выходных.

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