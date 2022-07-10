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Блінкен вважає блокаду росією українського зерна чинником заворушень у Шрі-Ланці

Блінкен вважає блокаду росією українського зерна чинником заворушень у Шрі-Ланці

Київ • УНН

 • 168161 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що обмеження росією експорту українського зерна могло сприяти заворушенням у Шрі-Ланці, і висловив побоювання, що це може спровокувати інші кризи, пише УНН з посиланням на AFP.

Цитата

"Ми бачимо, як наслідки російської агресії виявляються всюди. Вона могла сприяти ситуації в Шрі-Ланці; ми стурбовані наслідками у всьому світі", - сказав Блінкен журналістам у Бангкоку.

Деталі

Повторюючи вимогу, яку він неодноразово висував, Блінкен закликав росію випустити з портів України приблизно 20 мільйонів тонн зерна.

"Те, що ми бачимо у всьому світі, - це погіршення продовольчої безпеки, що зростає, яка значно посилилася в результаті російської агресії проти України", - заявив Держсекретар.

Він сказав, що це також вплинуло на Таїланд, де ціни на добрива "злетіли до небес" через блокаду.

"Це дуже важливо, особливо для такої сільськогосподарської країни, що динамічно розвивається, як Таїланд, тому що відсутність добрив, як ми знаємо, означає, що наступного року врожайність знизиться, а ціни потенційно зростуть", - сказав Блінкен.

Раніше

За даними ЗМІ, президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса наступного тижня піде у відставку. Таке рішення було ухвалено на тлі масових протестів.

Нагадаємо

Шрі-Ланка накопичила зовнішній борг обсягом 51 мільярд доларів та призупинила виплати майже 7 мільярдів доларів боргу. Економічна криза майже спустошила валютні резерви країни.

Також відчувається паливна криза, на тлі якої Шрі-Ланка навіть направляла двох міністрів у росію для переговорів про дешеве паливо.

Через найгіршу економічну кризу за сім десятиліть у країні вибухнули протести. Поліція у столиці Шрі-Ланки Коломбо запровадила комендантську годину після застосування сльозогінного газу та водомету проти студентів-протестувальників 8 липня перед запланованим мітингом на вихідних.

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