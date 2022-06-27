Шрі-Ланка на тлі кризи, відправила двох міністрів до росії за дешевою нафтою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Шрі-Ланка направила двох міністрів до росії для переговорів про паливо — один із предметів першої необхідності, майже вичерпаний в умовах економічного колапсу острівної держави в Індійському океані. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Міністр енергетики Канчана Віджесекера заявив, що два міністри мають вирушити до росії в понеділок, щоб продовжити переговори, які Шрі-Ланка веде з російською владою, щодо прямих закупівель палива, серед інших пов'язаних питань.
Коментарі Віджесекери пролунали під час візиту високопоставленої американської делегації до Шрі-Ланки у пошуках способів допомогти впоратися з безпрецедентною економічною кризою та гострою нестачею предметів першої необхідності.
Як і деякі інші країни Південної Азії, Шрі-Ланка залишається нейтральною щодо війни в Україні.
Контекст
Жителям острова доводилося стояти в черзі годинами, а іноді й днями, щоб отримати паливо, іноді вдаючись до спалювання деревного вугілля або пальмового листя для приготування їжі.
Нестача призвела до протестів проти уряд. Уряд розмістив війська на додаток до поліції на кожній заправній станції.
Шрі-Ланка заявляє, що не може погасити зовнішній борг у розмірі 7 мільярдів доларів цього року, в очікуванні результатів переговорів з Міжнародним валютним фондом про пакет заходів для порятунку. Країна має виплачувати в середньому 5 мільярдів доларів на рік до 2026 року. Влада звернулася до МВФ з проханням провести конференцію, щоб об'єднати кредиторів Шрі-Ланки.
Протестувальники вже понад два місяці займають вхід до кабінету президента Готабая Раджапакса, вимагаючи його відставки, заявляючи, що основна відповідальність за кризу лежить на ньому та його родині, яких вони звинувачують у корупції та безгосподарності.
Доповнення
Минулого місяця країна закупила партію російської нафти обсягом 99 тисяч тонн для перезапуску свого єдиного нафтопереробного заводу.
В інтерв'ю Associated Press у середині червня прем'єр-міністр Раніл Вікремесінгхе сказав, що Шрі-Ланка буде змушена купувати нафту у росії та намагатиметься отримати нафту та вугілля від традиційних постачальників на Близькому Сході.