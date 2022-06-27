Шрі-Ланка на тлі кризи, відправила двох міністрів до росії за дешевою нафтою

КИЇВ. 27 червня. УНН. Шрі-Ланка направила двох міністрів до росії для переговорів про паливо — один із предметів першої необхідності, майже вичерпаний в умовах економічного колапсу острівної держави в Індійському океані. Про це УНН пише з посиланням на АР.