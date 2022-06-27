Шри-Ланка на фоне кризиса, отправила двух министров в россию за дешевой нефтью

КИЕВ. 27 июня. УНН. Шри-Ланка направила двух министров в рссию для переговоров о топливе — один из предметов первой необходимости, который почти исчерпан в условиях экономического коллапса островного государства в Индийском океане. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.