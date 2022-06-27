Шри-Ланка на фоне кризиса, отправила двух министров в россию за дешевой нефтью
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Шри-Ланка направила двух министров в рссию для переговоров о топливе — один из предметов первой необходимости, который почти исчерпан в условиях экономического коллапса островного государства в Индийском океане. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Министр энергетики Канчана Виджесекера заявил, что два министра должны отправиться в россию в понедельник, чтобы продолжить переговоры, которые Шри-Ланка ведет с российскими властями относительно прямых закупок топлива, среди других связанных вопросов.
Комментарии Виджесекеры прозвучали во время визита высокопоставленной американской делегации в Шри-Ланку в поисках способов помочь справиться с беспрецедентным экономическим кризисом и острой нехваткой предметов первой необходимости.
Как и некоторые другие страны Южной Азии, Шри-Ланка остается нейтральной в отношении войны в Украине.
Контекст
Жителям острова приходилось стоять в очереди часами, а иногда и днями, чтобы получить топливо, иногда прибегая к сжиганию древесного угля или пальмовых листьев для приготовления пищи.
Нехватка привела к протестам против правительства. Правительство разместило войска в дополнение к полиции на каждой заправочной станции.
Шри-Ланка заявляет, что не может погасить внешний долг в размере 7 миллиардов долларов в этом году, в ожидании результатов переговоров с Международным валютным фондом о пакете мер по спасению. Страна должна выплачивать в среднем 5 миллиардов долларов в год до 2026 года. Власти обратились к МВФ с просьбой провести конференцию, чтобы объединить кредиторов Шри-Ланки.
Протестующие уже более двух месяцев занимают вход в кабинет президента Готабая Раджапакса, требуя его отставки, заявляя, что основная ответственность за кризис лежит на нем и его семье, обвиняемых в коррупции и бесхозяйственности.
Дополнение
В прошлом месяце страна закупила партию российской нефти объемом 99 тысяч тонн для перезапуска своего единственного нефтеперерабатывающего завода.
В интервью Associated Press в середине июня премьер-министр Ранил Викремесингхе сказал, что Шри-Ланка будет вынуждена покупать нефть у россии и попытаться получить нефть и уголь от традиционных поставщиков на Ближнем Востоке.