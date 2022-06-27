Шри-Ланка на фоне кризиса, отправила двух министров в россию за дешевой нефтью

ukru
13:44 • 28786 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 44619 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 45965 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23622 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57167 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 58986 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 100394 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116995 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125568 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112969 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 102091 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 41851 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 36554 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 39139 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 27909 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 100391 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 102091 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242906 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 272662 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 209456 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 27909 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116995 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104305 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122011 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124404 просмотра
Актуальное
Шри-Ланка на фоне кризиса, отправила двух министров в россию за дешевой нефтью

Шри-Ланка на фоне кризиса, отправила двух министров в россию за дешевой нефтью

Киев • УНН

 • 120133 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Шри-Ланка направила двух министров в рссию для переговоров о топливе — один из предметов первой необходимости, который почти исчерпан в условиях экономического коллапса островного государства в Индийском океане. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Министр энергетики Канчана Виджесекера заявил, что два министра должны отправиться в россию в понедельник, чтобы продолжить переговоры, которые Шри-Ланка ведет с российскими властями относительно прямых закупок топлива, среди других связанных вопросов.

Комментарии Виджесекеры прозвучали во время визита высокопоставленной американской делегации в Шри-Ланку в поисках способов помочь справиться с беспрецедентным экономическим кризисом и острой нехваткой предметов первой необходимости.

Как и некоторые другие страны Южной Азии, Шри-Ланка остается нейтральной в отношении войны в Украине.

Контекст

Жителям острова приходилось стоять в очереди часами, а иногда и днями, чтобы получить топливо, иногда прибегая к сжиганию древесного угля или пальмовых листьев для приготовления пищи.

Нехватка привела к протестам против правительства. Правительство разместило войска в дополнение к полиции на каждой заправочной станции.

Шри-Ланка заявляет, что не может погасить внешний долг в размере 7 миллиардов долларов в этом году, в ожидании результатов переговоров с Международным валютным фондом о пакете мер по спасению. Страна должна выплачивать в среднем 5 миллиардов долларов в год до 2026 года. Власти обратились к МВФ с просьбой провести конференцию, чтобы объединить кредиторов Шри-Ланки.

Протестующие уже более двух месяцев занимают вход в кабинет президента Готабая Раджапакса, требуя его отставки, заявляя, что основная ответственность за кризис лежит на нем и его семье, обвиняемых в коррупции и бесхозяйственности.

Дополнение

В прошлом месяце страна закупила партию российской нефти объемом 99 тысяч тонн для перезапуска своего единственного нефтеперерабатывающего завода.

В интервью Associated Press в середине июня премьер-министр Ранил Викремесингхе сказал, что Шри-Ланка будет вынуждена покупать нефть у россии и попытаться получить нефть и уголь от традиционных поставщиков на Ближнем Востоке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы