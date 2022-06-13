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Криза може змусити Шрі-Ланку купувати більше нафти у росії

Криза може змусити Шрі-Ланку купувати більше нафти у росії

Київ • УНН

 • 123421 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Шрі-Ланка може бути змушена купувати більше нафти у росії, у той час, коли острівна держава відчайдушно шукає паливо за умов безпрецедентної економічної кризи, заявив нещодавно призначений прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе у суботньому інтерв'ю Associated Press, пише УНН.

Деталі

Два тижні тому країна закупила партію російської нафти обсягом 99 тис. тонн для перезапуску єдиного нафтопереробного заводу, повідомив журналістам міністр енергетики.

Вікрамасінгхе не став прямо коментувати ці повідомлення і сказав, що не знає, чи очікуються ще замовлення.

Прем'єр Шрі-Ланки зауважив, що спочатку розгляне інші джерела, але готовий купити більше сирої нафти у москви. Так, з його слів, Шрі-Ланка відчайдушно потребує палива і зараз намагається отримати нафту і вугілля від традиційних постачальників країни на Близькому Сході.

"Якщо ми зможемо отримати з інших джерел, ми отримаємо звідти. Інакше (нам), можливо, доведеться знову йти до росії", - сказав він.

Західні країни значною мірою припинили імпорт енергоносіїв із росії відповідно до санкцій через її війну з Україною.

Прем'єр Шрі-Ланки також зазначив, що готовий прийняти додаткову фінансову допомогу від Китаю, попри борг його країни. І хоча він визнав, що нинішнє скрутне становище Шрі-Ланки є "самоствореним", однак, з його слів, війна в Україні робить його ще гіршим — і що гостра нестача продовольства може тривати до 2024 року. Він сказав, що росія також запропонувала Шрі-Ланці пшеницю.

Доповнення

Призначений президентом Готабаєю Раджапакса для вирішення економічної кризи, яка майже спустошила валютні резерви країни, Вікрамасінгхе був приведений до присяги після кількох днів жорстоких протестів минулого місяця, які змусили його попередника, брата Раджапакси, піти у відставку і шукати порятунку від розлюченого натовпу на військово-морській базі.

Шрі-Ланка накопичила зовнішній борг у розмірі 51 мільярд доларів і призупинила погашення майже 7 мільярдів доларів боргу до погашення цього року.

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