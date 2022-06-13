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Кризис может заставить Шри-Ланку покупать больше нефти у россии

Кризис может заставить Шри-Ланку покупать больше нефти у россии

Киев • УНН

 • 123419 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Шри-Ланка может быть вынуждена покупать больше нефти у россии, в то время, когда островное государство отчаянно ищет топливо в условиях беспрецедентного экономического кризиса, заявил недавно назначенный премьер-министр Ранил Викрамасингхе в субботнем интервью Associated Press, пишет УНН.

Детали

Две недели назад страна закупила партию российской нефти в объеме 99 тыс. тонн для перезапуска единственного нефтеперерабатывающего завода, сообщил журналистам министр энергетики.

Викрамасингхе не стал прямо комментировать эти сообщения и сказал, что не знает, ожидаются ли еще заказы.

Премьер Шри-Ланки заметил, что сначала рассмотрит другие источники, но готов купить больше сырой нефти у москвы. Так, по его словам, Шри-Ланка отчаянно нуждается в топливе и сейчас пытается получить нефть и уголь от традиционных поставщиков страны на Ближнем Востоке.

"Если мы сможем получить из других источников, мы получим оттуда. Иначе (нам), возможно, придется снова идти к россии", - сказал он.

Западные страны в значительной степени прекратили импорт энергоносителей из россии в соответствии с санкциями из-за ее войны с Украиной.

Премьер Шри-Ланки также отметил, что готов принять дополнительную финансовую помощь от Китая, несмотря на долг его страны. И хотя он признал, что нынешнее затруднительное положение Шри-Ланки является "самосозданным", однако, по его словам, война в Украине делает его еще хуже — и что острая нехватка продовольствия может продолжаться до 2024 года. Он сказал, что россия также предложила Шри-Ланке пшеницу.

Дополнение

Назначенный президентом Готабаей Раджапаксой для разрешения экономического кризиса, почти опустошившего валютные резервы страны, Викрамасингхе был приведен к присяге после нескольких дней жестоких протестов в прошлом месяце, вынудивших его предшественника, брата Раджапаксы, уйти в отставку и искать спасения от разъяренной толпы на военно-морской базе.

Шри-Ланка накопила внешний долг в размере 51 миллиарда долларов и приостановила погашение почти 7 миллиардов долларов долга к погашению в этом году.

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