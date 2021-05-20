Блинкен выразил обеспокоенность из-за ситуации на границе Украины и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову об обеспокоенности Вашингтона ситуацией на границе РФ и Украины. Об этом говорится в распространенном в среду вечером сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи в Рейкьявике, передает УНН.
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“Госсекретарь поднял вопрос о нашей глубокую обеспокоенность по продолжающегося российского военного развертывания на территории Украины и рядом с ней”, — заявил сотрудник Госдепа.
Отмечается, что Госсекретарь и министр иностранных дел РФ взяли на себя обязательства продолжение обсуждений в дальнейшем, — отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США.
Контекст
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украиной, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”. 22 апреля Минобороны России провело в оккупированном Крыму “межвидовые учения”, которые посетил Шойгу. Затем, также 22 апреля, Москва объявила об отводе войск.
В то же время Российская Федерация объявила о закрытии к октябрю 2021 года части акватории Черного моря, в районе Керченского пролива, соединяющего это море с Азовским, для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.
Ранее британские СМИ сообщали, что в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море — это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной. США ранее отказались отправлять сюда два корабля, мероприятие которых был запланирован на конец апреля — начало мая. Позже США отправили сюда патрульный катер.
Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ — “Александр Отраковский” и “Кондопога”. Что касается российского военного контингента, то, по сообщениям СМИ, в настоящее время на границе осталось около 80 тыс. Человек.
Министр обороны Украины Андрей Таран 12 мая заявил, что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с данного участка.