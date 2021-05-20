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The Guardian

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Блінкен висловив стурбованість через ситуацію на кордоні України та РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході переговорів заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову про стурбованість Вашингтона ситуацією на кордоні РФ і України. Про це йдеться в поширеному в середу ввечері повідомленні глави пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса за підсумками зустрічі в Рейк'явіку, передає УНН.

Блінкен висловив стурбованість через ситуацію на кордоні України та РФ

Цитата

“Держсекретар підняв питання про нашу глибоку стурбованість щодо триваючого російського військового розгортання на території України і поряд з нею”, — заявив співробітник Держдепу.

Зазначається, що Держсекретар і міністр закордонних справ РФ взяли на себе зобов’язання продовження обговорень в подальшому, — наголошується в заяві керівника прес-служби Держдепартаменту США.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. 22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму “міжвидові навчання”, які відвідав Шойгу. Потім, також 22 квітня, Москва оголосила про відведення військ.

Водночас Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря, в районі Керченської протоки, що з’єднує це море з Азовським, для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що в травні два корабля ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море — це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня — початок травня. Пізніше США відправили сюди патрульний катер.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — “Олександр Отраківський” і “Кондопога”. Що стосується російського військового контингенту, то, за повідомленнями ЗМІ, наразі на кордоні залишилося близько 80 тис. осіб.

Міністр оборони України Андрій Таран 12 травня заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, сьогодні можна говорити про відвід усього 4 тисяч військових з даної ділянки.

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