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Блинкен отчитался перед Конгрессом о выходе войск США из Афганистана

Блинкен отчитался перед Конгрессом о выходе войск США из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 12319 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 сентября выступил перед Конгрессом Соединенных Штатов о политике администрации президента Джо Байдена по выходу американских войск из Афганистана, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Блинкен выступил перед Палатой представителей, утверждая, что администрация Байдена унаследовала мирную договоренность с группировкой “Талибан” от предыдущего президента США Дональда Трампа.

Он также повторил тезис президента Байдена о том, что Соединенные Штаты стояли перед выбором: выводить американские войска из Афганистана или продолжать самую длинную войну в истории Америки. По его словам, нет доказательств того, что дальнейшее пребывание американского контингента “сделало из афганские силы безопасности или правительство Афганистана более устойчивыми”.

Цитата

“Если 20 лет и сотни миллиардов долларов, потраченных на поддержку, оборудование и обучение, не хватило, чем еще один год, или пять, или 10 должны значение?” — спросил он.

Эвакуация афганцев

Он также отверг обвинения в провале эвакуации афганцев, находившихся в группе риска, отметив, что администрация Трампа не предоставила виз афганцам, которые работали на правительство США. Он также сказал, что Соединенные Штаты все еще планируют вывезти осаждаемых афганцев и небольшое количество американцев, оставшихся если они хотят покинуть Афганистан.

Администрация Байдена предполагала, что “Талибан” не сможет так быстро завладеть Афганистаном, и Блинкен пытался противостоять критике по поводу этой неудачи, отметив, что никто в правительстве США также не ожидал такого быстрого падения правительства Афганистана.

“Даже самые пессимистичные оценки не предполагали, что правительственные силы в Кабуле упадут, пока силы США еще были на месте”, — сказал он.

Госсекретарь также отвергает критику эвакуации, заявив, что она удалась несмотря на многочисленные трудности.

“Эвакуация была чрезвычайным усилием — при самых сложных условиях, которые только можно себе представить — наших дипломатов, военных и специалистов разведки. В конце концов мы осуществили один из самых авиаперевозок в истории: 124 тысяч человек были эвакуированы в безопасное место”, — сказал он.

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Гуманитарная поддержка Афганистана за талибов

В своем свидетельстве Блинкен пообещал, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать предоставление гуманитарной помощи Афганистану.

Дополнение

Ожидается, что на следующий день государственный секретарь выступит перед Комитетом Сената по иностранным делам.

Администрация Байдена подверглась критике как республиканцев, так и демократов за хаотичную эвакуацию американских граждан и афганцев из группы риска из страны после того, как 15 августа талибы взяли под контроль Кабул после быстрого наступления, повалив поддерживаемый Западом правительство.

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