В США закликали Держсекретаря Блінкена дозволити приватні евакуаційні рейси з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Представник США Майк Вальц закликав Державний департамент працювати з неурядовими організаціями, які, за його словами, намагаються організувати чартерні рейси для евакуації американців, які все ще ховаються в кількох афганських містах. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У листі держсекретареві Ентоні Блінкену депутат-республіканець і колишній чиновник Білого дому Майк Вальц сказав, що кілька неурядових організацій повідомили йому, що є чартерні рейси, "доступні, профінансовані і готові до вильоту".
Групи американських громадян, законних постійних жителів і афганців, які мають право на отримання спеціальних віз, ховалися біля аеропортів в очікуванні дозволу на виїзду з країни, сказав Вальц.
Вальц не уточнив, скільки чартерних рейсів очікують дозволу на виліт від Талібану, і ніяких подальших коментарів з його офісу не надійшло.
Держдепартамент ніяк не прокоментував лист Вальца. Офіційний представник Нед Прайс повідомив журналістам у четвер, що департамент консультує приватні групи по організації таких чартерів в індивідуальному порядку, але підкреслив можливі існуючі ризики.
Однак, за його словами, проблема ускладнюється нестачею американського персоналу на землі і відсутністю контролю над повітряним простором над Афганістаном.
Доповнення
Приблизно 124 тисячі осіб були евакуйовані в минулому місяці з Кабула.
Правління бойовиків Талібану в 1996-2001 роках ознаменувалося жорстокими карами і забороною на навчання і роботу для жінок і дівчаток. Талібан пообіцяв поважати права людей і надати жінкам всі права і свободи відповідно до законів шаріату, але багато афганців і іноземні уряди побоюються повернення до суворої практики минулого.
Противник Заходу у війні, що тривала два десятиліття, що послідувала за нападами на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року, Талібан пообіцяв безпечний прохід для тих, хто хоче покинути країну.