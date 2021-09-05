В США призвали Госсекретаря Блинкена позволить частные эвакуационные рейсы из Афганистана

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Представитель США Майк Вальц призвал Государственный департамент работать с неправительственными организациями, которые, по его словам, пытаются организовать чартерные рейсы для эвакуации американцев, которые все еще скрываются в нескольких афганских городах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.