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В США призвали Госсекретаря Блинкена позволить частные эвакуационные рейсы из Афганистана

В США призвали Госсекретаря Блинкена позволить частные эвакуационные рейсы из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 17663 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Представитель США Майк Вальц призвал Государственный департамент работать с неправительственными организациями, которые, по его словам, пытаются организовать чартерные рейсы для эвакуации американцев, которые все еще скрываются в нескольких афганских городах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В письме Госсекретарю Энтони Блинкену депутат-республиканец и бывший чиновник Белого дома Майк Вальц сказал, что несколько неправительственных организаций сообщили ему, что есть чартерные рейсы, "доступны, профинансированы и готовы к вылету".

Группы американских граждан, законных постоянных жителей и афганцев, которые имеют право на получение специальных виз, прятались у аэропортов в ожидании разрешения на выезд из страны, сказал Вальц.

Вальц не уточнил, сколько чартерных рейсов ожидают разрешения на вылет от Талибана, и никаких дальнейших комментариев от его офиса не поступило.

Госдепартамент никак не прокомментировал письмо Вальца. Официальный представитель Нед Прайс сообщил журналистам в четверг, что департамент консультирует частные группы по организации таких чартеров в индивидуальном порядке, но подчеркнул возможные существующие риски.

Однако, по его словам, проблема осложняется нехваткой американского персонала на земле и отсутствием контроля над воздушным пространством Афганистана.

Дополнение

Примерно 124 тысячи человек были эвакуированы в прошлом месяце из Кабула.

Правление боевиков Талибана в 1996-2001 годах ознаменовалось жестокими наказаниями и запретом на учебу и работу для женщин и девочек. Талибан пообещал уважать права людей и предоставить женщинам все права и свободы в соответствии с законами шариата, но многие афганцы и иностранные правительства опасаются возвращения к суровой практики прошлого.

Противник Запада в войне, длившейся два десятилетия, последовавшей за нападениями на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года, Талибан пообещал безопасный проход для тех, кто хочет покинуть страну.

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