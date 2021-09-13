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Блінкен відзвітував перед Конгресом щодо виходу військ США з Афганістану

Блінкен відзвітував перед Конгресом щодо виходу військ США з Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен 13 вересня виступив перед Конгресом Сполучених Штатів про політику адміністрації президента Джо Байдена щодо виходу американських військ із Афганістану, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Деталі

Блінкен виступив перед Палатою представників, стверджуючи, що адміністрація Байдена успадкувала мирну домовленість із угрупованням “Талібан” від попереднього президента США Дональда Трампа.

Він також повторив тезу президента Байдена про те, що Сполучені Штати стояли перед вибором: виводити американські війська з Афганістану або продовжувати найдовшу війну в історії Америки. За його словами, немає доказів того, що подальше перебування американського контингенту “зробило з афганські сили безпеки або уряд Афганістану більш стійкими”.

Цитата

“Якщо 20 років і сотні мільярдів доларів, витрачених на підтримку, обладнання та навчання, не вистачило, чому ще один рік, або п’ять, або 10 мали б значення?” — запитав він.

Евакуація афганців

Він також відкинув звинувачення у провалі евакуації афганців, які перебували в групі ризику, зазначивши, що адміністрація Трампа не надала віз афганцям, які працювали на уряд США. Він також сказав, що Сполучені Штати все ще планують вивезти загрожених афганців та невелику кількість американців, що залишилися, якщо вони хочуть покинути Афганістан.

Адміністрація Байдена припускала, що “Талібан” не зможе так швидко заволодіти Афганістаном, і Блінкен намагався протистояти критиці з приводу цієї невдачі, зазначивши, що ніхто в уряді США також не очікував такого швидкого падіння уряду Афганістану.

“Навіть найпесимістичніші оцінки не передбачали, що урядові сили в Кабулі впадуть, поки сили США ще були на місці”, — сказав він.

Держсекретар також відкидає критику евакуації, заявивши, що вона вдалася попри численні труднощі.

“Евакуація була надзвичайним зусиллям — за найскладніших умов, які тільки можна собі уявити — наших дипломатів, військових та фахівців розвідки. Врешті-решт ми здійснили одне з найбільших авіаперевезень в історії: 124 тисяч людей були евакуйовані в безпечне місце”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В США закликали Держсекретаря Блінкена дозволити приватні евакуаційні рейси з Афганістану

Гуманітарна підтримка Афганістану за талібів

У своєму свідченні Блінкен пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати надання гуманітарної допомоги Афганістану.

Доповнення

Очікується, що наступного дня державний секретар виступить перед Комітетом Сенату із закордонних справ.

Адміністрація Байдена зазнала критики як республіканців, так і демократів за хаотичну евакуацію американських громадян та афганців з групи ризику з країни після того, як 15 серпня таліби взяли під контроль Кабул після швидкого наступу, поваливши підтримуваний Заходом уряд.

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