Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с россией

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что "все хотят, чтобы эта война закончилась", но пока нет признаков того, что путин в этом заинтересован, пишет ABC News, передает УНН.

Детали

«Я нашел и президента Зеленского, и каждого украинца, с которым я встречался, будь то люди в правительстве или многие другие украинцы, с которыми мы имели возможность пообщаться в течение двух дней, невероятно стойкими, невероятно смелыми, невероятно решительными», - заявил Блинкен.

«И, в конце концов, это действительно то, что лежит в основе этого, и причина, по которой я по-прежнему очень уверен в конечном успехе Украины, которая заключается в том, что они борются за свою страну, за свое будущее, за свою свободу», - добавил он.

Государственный секретарь США сказал, что «где именно это урегулируется, где будут проведены (территориальные) линии, это будет зависеть от украинцев», но мирные переговоры пока недостижимы, потому что «для танго нужны двое».

"И пока мы не видим никаких признаков того, что (президент россии) владимир путин заинтересован в содержательной дипломатии. Если он это сделает, я думаю, что украинцы будут первыми, а мы будем сразу за ними", - сказал Блинкен.

"Все хотят, чтобы эта война закончилась", - добавил он.

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