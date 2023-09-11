Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з росією

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«Я знайшов і президента Зеленського, і кожного українця, з яким я зустрічався, чи то люди в уряді, чи багато інших українців, з якими ми мали можливість поспілкуватися протягом двох днів, неймовірно стійкими, неймовірно сміливими, неймовірно рішучими», - заявив Блінкен.

«І, зрештою, це справді те, що лежить в основі цього, і причина, через яку я, як і раніше, дуже впевнений у кінцевому успіху України, яка полягає в тому, що вони борються за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу», - додав він.

Державний секретар США сказав, що «де саме це врегулюється, де будуть проведені (територіальні) лінії, це залежатиме від українців», але мирні переговори наразі недосяжні, тому що «для танго потрібні двоє».

"І поки що ми не бачимо жодних ознак того, що (президент росії) володимир путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він це зробить, я думаю, що українці будуть першими, а ми будемо одразу за ними", - сказав Блінкен.

"Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася", - додав він.

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