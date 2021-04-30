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Блинкен на следующей неделе посетит Украину

Блинкен на следующей неделе посетит Украину

Киев  •  УНН

 • 18432 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что посетит Украину на следующей неделе. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS, пишет УНН.

Детали

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Нори О’Доннелл рассказал, что президент России Владимир Путин за последние несколько дней вернул часть из более 100 000 военных, он накопил на украинской границе.

Госсек подтвердил также и то, что прибудет в Украину на следующей неделе.

Цитата

“На границе с Украиной было накоплено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась. Я не могу сказать вам, что мы знаем намерения Путина. Есть целый ряд вещей, которые он мог бы сделать или не делать. И мы увидели в течение последних нескольких дней, некоторые из них фактически начали отступать ”, - сказал Блинкен.

Ранее УНН писал, что президент США Джо Байден намеренв мае отправить в Украину госсекретаря Энтони Блинкена.

По информации телеканала CNN, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встречи лидеров двух стран.

Напомним

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По свидетельству прессслужбы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита “в третьей стране в предстоящие месяцы”. Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Недавно Президент Владимир Зеленский призвал пересмотреть “Минск”, усилить роль США, Великобритании и Канады в урегулировании конфликта на Донбассе.

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