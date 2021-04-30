Блінкен наступного тижня відвідає Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відвідає Україну на наступному тижні. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CBS, пише УНН.
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Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Норі О’Доннелл розповів, що президент Росії Володимир Путін за останні кілька днів повернув частину із понад 100 000 військових, які він накопичив на українському кордоні.
Держсек підтвердив також і те, що прибуде до України наступного тижня.
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“На кордоні з Україною було накопичено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася. Я не можу сказати вам, що ми знаємо наміри пана Путіна. Є цілий ряд речей, які він міг би зробити або не робити. І ми побачили протягом останніх кількох днів, що деякі з них фактично почали відступати”, — сказав Блінкен.
Раніше УНН писав, що президент США Джо Байден має намір в травні відправити до України держсекретаря Ентоні Блінкена.
За інформацією телеканалу CNN, візит Блінкена до Києва повинен продемонструвати союзникам США по НАТО, що Вашингтон не має наміру відмовлятися від жорсткого курсу щодо Москви на запланованій на літо зустрічі лідерів двох країн.
Нагадаємо
Президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден провели 13 квітня розмову по телефону. За свідченням пресслужби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту “в третій країні в майбутні місяці”. Згодом американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.
Нещодавно Президент Володимир Зеленський закликав переглянути “Мінськ”, посилити роль США, Великої Британії і Канади у врегулюванні конфлікту на Донбасі.