Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

россия никогда не сможет захватить Киев, хотя в начале полномасштабной войны у США были сомнения в этом, об этом сказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью французским СМИ LCI и TF1.

Детали

По словам Энтони Блинкена, США сделали все, чтобы Киев не попал в руки России, хотя у них были сомнения на этот счет.

В начале российской агрессии в 2022 году мы думали, что есть вероятность, что Киев падет. Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую оказывают Украине США, Франция и другие страны, желание путина завоевать всю страну, стереть ее с карты, сделать частью великой России не осуществилось и не осуществится - прокомментировал Госсекретарь США.

Напомним,

Блинкен и Макрон подтвердили свою решительную поддержку борьбы Украины против российской агрессии во время встречи в Париже.